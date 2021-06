El abrazo de Monchi con Del Nido en la presentación de un cómic del Sevilla

José María del Nido y Monchi han protagonizado en la tarde noche de este lunes un curioso encuentro con motivo de la presentación del comic La Requetecopa. Dicen que nunca se rinde, una obra de Luis Abril y Fernando Guerrero que rememora el triunfo de Eindhoven.

El acto, organizado por Libros Indie!!!, ha contado con la presencia de ex futbolistas de aquella época, como Fernando Sales, Dragutinovic o Kepa, y Antonio Álvarez, entonces segundo entrenador de Juande Ramos y ahora presidente de la Fundación Sevilla F.C., además de personas del entorno de José María del Nido, que ha estado con su familia y su hermano Óscar, entre otros allegados.

Tras la presentación, Del Nido ha tenido unas palabras de recuerdo de lo que significó aquel título. "Vizcaíno puede dar fe del mayo de 2002 cuando nos hicimos cargo de un equipo en ruina económica y deportiva. Tan bien estaba el trabajo hecho que aún se disfruta de un Sevilla campeón. Muchos lloramos en 2006 por haber roto una racha de tantos años. En el paseo matinal me dijo Juande que no presionara a los jugadores porque les íbamos a meter cuatro. El club sigue funcionando y batiendo récords, pero que nadie olvide que lo mejor está por llegar. Construiremos el mejor Sevilla de la historia", dijo, para rematar con un "¡viva el Sevilla!" coreado y aplaudido.

El ex presidente también recordó a su padre, ya fallecido. "Muchos todavía lo recordamos con el cariño de romper esa mala racha. Se apagan las luces del estadio, termina el encuentro y viene mi hermano Juan una hora después y me dijo, no hagas nada que tienes a papá rodeado de policía con el bastón diciendo que no se mueve hasta que venga el presidente. Y fui con la Copa y se lo dije. Le dije, esta copa es tuya papá, levántala. Su cara y llanto de mi padre que echamos los dos eso no tiene palabras. Gracias a mi padre por haberme hecho sevillista".

El acto ha tenido lugar en la terraza del Casino de la Exposición y allí es donde se ha producido la imagen del abrazo entre el director deportivo del Sevilla y el ex presidente.

En el acto también ha estado Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz. Asimismo, han estado en la presentación del cómic los consejeros José María Manzano y Enrique de la Cerda Cisneros.

El cómic quiere ser una exaltación de la primera UEFA ganada por el Sevilla, hace ahora 15 años, en Eindhoven, la copa que abrió la etapa de mayor gloria del club en su historia, con una decena de títulos entre los europeos y los nacionales.

El abrazo llega días después de que la Audiencia Provincial de Sevilla haya estimado el recurso de Del Nido contra las medidas cautelares del Juzgado de lo Mercantil 3 sobre la autonomía de voto de sus acciones y el pacto de gobernabilidad.