Hay relativa tranquilidad en las partes por ahora, a sabiendas de que hasta otoño, antes de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, no habrá ningún otro movimiento judicial. Y entendiendo que era esperable esta doctrina sobre las competencias de la Audiencia. Mientras tanto, los americanos guardan mutis judicial desde que la última Junta de Accionistas aprobó con un 81,8% del capital social, y a instancias de Accionistas Unidos, la remoción del consejo de Andrés Blázquez, representante de Sevillistas Unidos 2020. Éstos no han realizado ninguna acción judicial contra aquella expulsión. Su última acción fue la demanda ganada en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, en diciembre, para poder votar en aquella Junta contra el grupo de Castro. De hecho, votaron en contra y hubo una dura batalla dialéctica, pero se encontraron con la oposición de la mayoría del sevillismo y desde entonces están fuera de la guerra accionarial... por el momento.

La propia Audiencia instó al consenso de las partes según lo firmado en el pacto de gobernabilidad, so pena de que si alguien lo incumple rijan las penalizaciones que éste contempla. En dicho pacto había epígrafes entre los que se hallan no sólo el reparto de cargos en el consejo y el nombramiento de consejeros delegados, también el reparto de dividendos, entre otros aspectos internos. Además, contemplaba que a partir de 2023 fuera el grupo de Del Nido el que nombrara un presidente y que el de Castro nombrara un vicepresidente.

El primero atiende a que, según la Audiencia, es competencia del Juzgado de lo Civil, y no de lo Mercantil, la demanda del grupo de Castro contra el intento de ruptura del pacto de gobernabilidad que firmaron las partes en noviembre de 2019. Así, con las medidas cautelares levantadas, Del Nido da un paso adelante, porque recupera la autonomía de voto y la representatividad de sus acciones, que en la última Junta de Accionistas estuvieron representadas por su hijo tras las medidas cautelares de lo Mercantil. Pero esa autonomía rige para todo lo que no sea concerniente a dicho pacto. Es decir, que debe respetar que José Castro siga siendo el presidente y José María del Nido Carrasco como vicepresidente primero.

Del Nido, sólo obligado a respetar los cargos fijados en el pacto

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial estimó el 15 de junio el recurso presentado por José María del Nido contra las medidas cautelares dictadas por el Juzgado de lo Mercantil número 3 en octubre, sobre la representación y el voto de sus acciones, aunque también ha ratificado el pacto de gobernabilidad que él mismo había suscrito y que luego quiso romper, según recalcaron los abogados de José Castro en un comunicado. De esta forma, el ex presidente podrá representar sus propias acciones en la próxima Junta de Accionistas, algo que hizo su hijo en la última asamblea. Así, se abre un nuevo panorama de negociación, ya que Del Nido podrá votar representando sus acciones, y no en el mismo sentido que Castro y Sevillistas de Nervión, como hizo José María del Nido Carrasco en la última Junta. Eso sí, el pacto de gobernabilidad, firmado en 2019, sigue vigente, con Castro de presidente y Del Nido Carrasco de vicepresidente, según la propia Audiencia, que afirma que el pacto de gobernabilidad “sólo es un acuerdo de intenciones” pero no de “obligaciones” y avisa de que ningún gran accionista puede “coaccionar” a otro para que vote en un “determinado sentido” en cualquier junta de accionistas o consejo de administración. Así, los accionistas “mantienen su libre albedrío”, no deben “someterse a un sentido determinado del voto” salvo en “los acuerdos que sí se precisan, como quiénes van a ostentar la presidencia y vicepresidencia o los sueldos de éstos”. Es decir, no puede haber cambio de presidencia como quería Del Nido.