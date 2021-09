Acuña se apunta para el Real Sociedad-Sevilla

Si la duda está en la presencia o no de Koundé (este sábado se saldrá de duda con la lista de convocados y la rueda de prensa de Julen Lopetegui), Marcos Acuña sí se apunta para el partido ante la Real Sociedad en el estadio Reale Arena (16:15 horas) correspondiente a la quinta jornada del Campeonato Nacional de Liga.

El lateral argentino, que se ausentó el jueves en la sesión de entrenamiento, sí ha estado este viernes a las órdenes del entrenador guipuzcoano, al igual que el resto de componentes de la plantilla.

Tras la recuperación de Lucas Ocampos y Óliver Torres, el primero de los cuales ya tuvo cuarenta y cinco minutos ante el Salzburgo, Lopetegui tiene a toda la plantilla apta, excepción hecha de Koundé, cuyo estado físico se desconoce.

También vuelven a estar alineables para el preparador de Asteasu el serbio Nemanja Gudelj y el neerlandés de origen marroquí Oussama Idrissi, que no tienen licencia de Champions y por tanto no estaban en la convocatoria del martes. Lopetegui puede mover el once ante la Real Sociedad y dar minutos a algunos jugadores que ni siquiera se han podido estrenar con la camiseta del Sevilla, como son los casos de los laterales Gonzalo Montiel y Edwing Augustinsson, dos de los seis refuerzos del verano.