Acuña sale con molestias del partido de Argentina

Los sevillistas Marcos Acuña y Papu Gómez participaron esta pasada madrugada en el encuentro que la selección argentina disputó en Paraguay y que acabó con empate sin goles, un choque correspondiente a las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar, en la que la albiceleste es segunda tras la intratable Brasil.

Acuña salió de inicio en el once que presentó Lionel Scaloni en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, mientras que Gonzalo Montiel fue anunciado en la alineación de salida, de la que finalmente se cayó para que se alineara por sorpresa Nahuel Molina. El lateral izquierdo jugó 57 minutos y fue sustituido por Tagliafico, al parecer con algún problema físico. “Lo del Huevo esperemos que no sea nada, tenía una molestia y preferimos no arriesgarlo”, dijo Scaloni al acabar el partido.

Mientras, el Papu Gómez salió en la segunda parte en el lugar de Rodrigo de Paul buscando desequilibrar la balanza a favor de Argentina con más llegada al área. Incluso el ex centrocampista del Atalanta, que en los últimos duelos con su selección ha anotado varios goles, pudo marcar en un disparo que buscaba la escuadra en el tramo final y que desvió el meta paraguayo Silva.

Scaloni tranquiliza sobre Montiel

En la rueda de prensa posterior al choque, Scaloni fue preguntado por la decisión de dejar a Gonzalo Montiel fuera del once y en su lugar alinear a Nahuel Molina, en cuya respuesta el seleccionador albiceleste tranquilizó a todos sobre el estado físico del lateral sevillista.

“Ya lo dije varias veces de seguido, Nahuel nos da profundidad, nos da velocidad… y Gonzalo, aunque está bien, preferimos que este partido descanse y si viene el siguiente y lo tenemos que tener fresco, acá tenemos que tener a todos bien porque es muy duro tener que jugar este partido, ahora… cada dos días tenemos otro… Lo tenemos que tener bien y espero que Gonzalo… confiamos en él plenamente y pueda jugar el siguiente partido”.

Argentina, que suma 5 victorias y 4 empates (19 puntos) vuelve a jugar, de local, el lunes frente a Uruguay. Brasil, que ganó 1-3 a Venezuela también esta madrugada, es la gran destacada de esta fase de clasificación con 9 triunfos (27 puntos).