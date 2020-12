Aleix Vidal: "Merecimos más, pero lo que cuentan son los goles"

Aleix Vidal analizó el partido, que debió disputar a contraestilo, en la posición de lateral izquierdo. Así lo vio: "Siendo sinceros, creo que merecimos más. Ellos tuvieron dos ocasiones claras en la primera parte, pero la segunda mitad fue nuestra y en esa jugada aislada se encontraron con el gol, seguimos atacando y tuvimos alguna ocasión clara pero no pudimos ni empatar".

"Lo que cuentan son los goles, el equipo ha hecho un trabajo muy bueno durante todo el partido, pero no ha podido ser y no queda otra que seguir trabajando, nos vamos fastidiados porque creo que no nos merecimos perder", prosiguió el catalán.

Para acabar, habló de su adaptación al lateral siniestro: "Se han juntado muchos factores, hacía cinco meses que no jugaba un partido completo, en los primeros cinco minutos me costó aclimatarse porque mi cabeza se iba más a la posición de extremo, pero después todo fue mejor".