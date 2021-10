En Alemania aseguran que el Sevilla volverá a la carga por Marc Roca

El Sevilla intentó incorporar al ex espanyolista Marc Roca, centrocampista del Bayern Múnich, el pasado verano para reforzar su centro del campo, según han asegurado en Alemania, debido a que no tiene ningún protagonismo en el campeón bávaro.

El ex jugador del Espanyol, que cuenta con 24 años, ya fue pretendido por el club sevillista en su etapa en el club blanquiazul, pero la operación no era factible desde el punto de vista económico. El centrocampista de Villafranca del Penedés fue contratado por el Bayern Múnich en 2020 a cambio de 9 millones de euros más variables, pero su situación en el club alemán, con contrato hasta 2025, no es la mejor en lo deportivo, ya que no ha disputado ni un minuto en lo que va de temporada.

Según el medio germano Sport1, el Sevilla intentó su fichaje el pasado verano y volverá a la carga al final de la presente temporada. "El Sevilla FC llamó varias veces al Bayern interesándose por Marc Roca y estuvo todo el verano en contacto con el representante del jugador buscando la fórmula para cuadrar una operación compleja que no pudo completarse pero que no está cerrada”, señala la información.

Formado en la cantera del Espanyol, se trata de un pivote defensivo potente físicamente y con ciertas similitudes a Joan Jordán. El Sevilla ha renovado este año el puesto en el que Fernando, con 33 años, ocupa la titularidad. La llegada de Delaney, junto a la presencia de Gudelj, es la apuesta actual, pero el serbio ya estuvo cerca de salir en verano.