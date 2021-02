Gomes disecciona al Sevilla: "Saldrá a apretar desde el primer minuto"

El entrenador del Almería, el portugués José Manuel Gomes, aseguró que, ante la visita del Sevilla al Estadio de los Juegos Mediterráneos no tiene que hacer nada para motivar a sus jugadores. "Si tengo que hacer algo cuando estamos en cuartos de final ante un equipazo de Primera en nuestro estadio para picar a mis jugadores y tenerlos motivados, algo estaría mal", destacó el portugués.

El luso dejó ver que conoce muy bien al equipo de Lopetregui. "Conociendo lo que ha hecho y la personalidad de Lopetegui vendrán a por el partido, no tengo dudas de que saldrán a apretar desde el primer segundo. No por ser el Almería y cuartos de final de Copa, sino porque lo hace siempre y tiene a su equipo así trabajado, no va a cambiar su idea", aseguró.

"El Sevilla entrará fuerte -continuó Gomes-, jugando arriba e intentando meter mucha gente por dentro cuando tiene el balón y siendo fuertes en transición defensiva, explotando también el espacio de nuestra defensa", añadió el preparador luso.

Gomes auguró "un partido abierto" y puntualizó que el Almería no se puede "salir" de su "fútbol" habitual porque es el que le hace "más fuerte".

"El Sevilla tiene cosas comunes del concepto de juego nuestro porque le gusta salir jugando desde atrás, tener juego interior para buscar espacio en las bandas y capacidad de centro con poder aéreo", relató el técnico de los almerienses, quien añadió del rival que "tiene gente con mucha movilidad delante del área e interiores entrando en zona de tiro".

"Debemos saber defender esos puntos fuertes del Sevilla y utilizar nuestras armas para explotar las cosas más vulnerables del rival", comentó.

El entrenador del Almería subrayó que los futbolistas están "con muchas ganas de jugar este partido, todos quieren jugarlo. Unos están más cansados que otros, pero dicen que mañana están a tope. A ese nivel no hay que hacer nada".