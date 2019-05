Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla, ha explotado contra Andre Silva en su rueda de prensa previa al encuentro ante el Atlético de Madrid. El utrerano ha asegurado que espera que el portugués no juegue con su selección cuando tiene un informe médico que le impide entrenar con normalidad con “el club que le paga religiosamente”, poniendo en duda así la profesionalidad del delantero. El técnico ha confirmado que no podrá contar con Mercado ni con Promes y que Escudero está tocado y apurará hasta el final para ver si puede alinearse.

“Mercado no va a llegar, está complicado también lo de Escudero, que ayer apenas entrenó. Pero da igual, vamos a sacar un equipo competitivo. Promes tampoco va a poder estar. Andre Silva tampoco, pero el suyo es un caso para hablarlo. Es un futbolista que ha estado muy bien en la primera vuelta, pero después no y me imagino que la selección portuguesa no lo llamará. La UEFA debería entrar y hacer que prevalezcan los informes médicos del equipo que le está pagando religiosamente”, ha indicado con signos de enfado. “Tiene una dolencia en el (tendón) rotuliano, se está tratando y no creo que la Federación Portuguesa lo llame. Le duele, sí, pero lo único que no veo bien es que estuviera alineado a primeros de junio con su selección. No somos tontos”, ha añadido.

Las opciones. “Somos conscientes de que las posibilidades de Champions pasan por conseguir los seis puntos. Nos enfrentamos a un equipo que por méritos propios es segundo clasificado. El Atlético tiene que ser una referencia para nosotros. Disputando Champions año tras año. Somos un equipo que tiene calidad y vamos a intentar competir”

¿Un Atlético relajado? “Si tiene algo es que compite. Todo lo que esté jugando. Espero el Atlético que todos conocemos

La motivación. “El motivar a un grupo no es una cosa que venga escrita y que haya un manual. A veces hay que dejar reflexionar al futbolista. Por circunstancias hemos dejado escapar oportunidades y ahora hay que hacer un pleno. Hay que igualar en lo que nos han ganado tres equipos de características parecidas. Para competir hay que ser solidario, sacrificarse… Tenemos que hacer un análisis, porque hemos perdido con equipos fuertes, guste o no guste. En fútbol todo es discutible menos el resultado y los objetivos. Hay que hacer un partido fuerte”.

Evitar la séptima plaza. “Mientras que matemáticamente tengamos opciones tenemos que aspirar a lo máximo. Estoy completamente convencido de que mañana el equipo lo va a pelear. Tenemos futbolistas que tienen contrato y una calidad. El Sevilla es un club muy exigente. Tenemos que tener un objetivo que tiene que ser Champions. Mentalizarnos de esa forma, porque eso ha hecho al Sevilla ser un equipo fuerte. Pero si queremos dar pasos más arriba, eso es Champions”.

La fiesta de Godín. “Ellos compiten siempre, en ese sentido el Atlético es un equipo. Quién es más inteligente un delantero o un defensor. Godín es el reflejo de su entrenador y del Atlético. No creo que por un partido homenaje el Atlético se relaje”.