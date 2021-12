Antonio Ojeda, aficionado del Sevilla con ELA, y el mensaje de Unzué en la ciudad deportiva

La rabiosa y exigente actualidad deportiva no ha impedido a la plantilla del Sevilla realizar un receso para arropar a un aficionado que está sufriendo el drama de una durísima enfermedad, la ELA. Antonio Ojeda Vázquez es un sevillista al que hace cuatro años le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiatrófica (ELA). Y esta semana, acompañado de su hermano Alfonso Ojeda Vázquez, de su hijo Antonio Ojeda Macías y de su primo César Vázquez Jiménez, visitó la ciudad deportiva. Y ahí recibió una gran sorpresa.

En el vídeo que ha publicado el club a través de su canal de Youtube se ve cómo los futbolistas de la primera plantilla, enfrascados en la preparación de los partidos de competición de un calendario durísimo, paran en su actividad para arropar a Antonio Ojeda.

Su primo cuenta cómo "él ha tenido la suerte de vivir las cinco finales", en referencia a la UEFA Europa League. "La última como el virus ya no nos dejó la tuvimos que vivir en la piscinita", relata César Vázquez, primo de Antonio Ojeda, que escucha el relato mientras contempla el entrenamiento del primer equipo.

Hasta él se acercan tres símbolos de la plantilla como son Acuña, Papu Gómez y Joan Jordán se acercan para hablar de fútbol, de cuando Antonio jugaba como mediocampista. "Él ha llegado a jugar aquí", dice un familiar en referencia a la ciudad deportiva del Sevilla. "Aquí estamos disfrutando del Sevilla, que es lo único que le da alegrías", comenta otro.

"Ahora vendrán otros compañeros a verte", le dice Joan Jordán. Se acercan luego Jesús Navas y Diego Carlos. "Las patadas las doy yo, y correr, corre Navas", dice el central brasileño, antes de firmarle junto a sus compañeros un par de camisetas del Sevilla.

Monchi también se interesa por Antonio. Bromean sobre su valía como portero. "El problema no era yo, era que jugaba con Rafa Paz, con Jiménez... ¿Qué iba a hacer yo, milagros", dice el director general deportivo mientras sonríen. "Si llego a jugar con Diego Carlos y Koundé no me meten un gol...", continúa Monchi.

Y luego se le acercan Lopetegui, Rakitic, Dmitrovic, Gudelj, Munir... Y ahí es cuando Lopetegui le enseña a través del móvil un mensaje de Unzué, que también lucha contra la ELA. "Hola, Antonio, ¿cómo estás, compañero? Ya me han informado de que además de ser seguidores de nuestros equipo querido, también somos compañeros de enfermedad, de ese equipo de pacientes con ELA de nuestro país, fuerte y perseverante. Solamente quería saludarte y enviarte muchísmo animo, mucysima fuerza, porque nos quedan muchas cosas por hacer en esta vida, nos quedan muchas cosas por disfrutar y espero que sigas teniendo la motivación para pelear por ello. Un abrazo muy fuerte, chao (ciao)".

Lopetegui es el encargado de regalarle una camiseta de portero del Sevilla con el dorsal 1 con el mensaje Casta y coraje sobre el número. "Le sobran, míster, le sobran, lo que pasa es que esta enfermedad no deja demostrarlo", le comenta un familiar a Julen.

"Pues esto es un empujón más, para tener más fuerza todavía", asegura con emoción su hermano Alfonso antes de abandonar la ciudad deportiva, para seguir luchando, para seguir viviendo...