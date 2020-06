Avanza el diálogo para que Banega se quede este verano

En el Sevilla están tranquilos con el futuro a corto plazo de Éver Banega a pesar de que el contrato del centrocampista con el club expira la próxima medianoche. Fuentes de la entidad de Nervión comentaban ayer que las conversaciones con el Al Shabab, el club de Arabia Saudí con el que Banega se comprometió el pasado enero por tres temporadas y al que se debe en principio desde mañana 1 de julio, “van por buen camino”, por lo que hay que tener “tranquilidad” con la posibilidad de que el organizador permanezca con la camiseta blanca y el dorsal 10 a la espalda hasta que el equipo de Lopetegui juegue su último partido oficial de la campaña.

Durante estos días, las gestiones con el club árabe, que le ha puesto al argentino un desorbitado contrato en tres años, han ido avanzando e incluso su entrenador, el español Luis García Plaza, se ha hecho a la idea de que no va a contar con el manijero hasta septiembre, que es cuando arrancará la próxima pretemporada. La presente liga de Arabia va a acabar en agosto y, lógicamente, Banega no podría tomar parte en ella ya que no está inscrito ni puede serlo.

Acerca de los jugadores que acaban contrato hoy 30 de junio, la FIFA no tiene potestad para mediar entre los clubes que pretenden mantenerlos en la competición estival y los que tienen derecho a reclamarlo a partir de mañana. Tampoco LaLiga puede hacer nada al respecto. “La legislación laboral de cada país está por encima”, recuerda la fuente sevillista consultada. Se trata de buena voluntad para el diálogo y la negociación. Y el Sevilla, que dispone hasta el día 6 de julio, el día del partido ante el Eibar, para el acuerdo, lo ve cercano para disfrutar así de Banega en julio, para acabar la Liga, y en agosto para la Liga Europa.