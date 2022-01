El Barcelona también se interesa en Martial

Las opciones de que Anthony Martial termine jugando en el Sevilla parecen cada vez más alejadas. Después de la respuesta pidiendo una prima de cesión por parte del Manchester United, además del pago íntegro de su nómina en media temporada, ahora surge otro escollo: el Barcelona también quiere al delantero francés.

No es una prioridad para el club azulgrana, que acaba de fichar a Ferrán Torres por un buen dinero, fichar al punta del United, pero el club inglés sí quiere a Dembelé, cuya situación es muy complicada en el Camp Nou: no quiere renovar a la baja y esto esto es necesario para rebajar la masa salarial ante la crisis azulgrana.

El club de Old Trafford, así pues, se presenta como un buen destino para Dembelé este enero. Su traspaso arreglaría muchos problemas en Can Barça, pero para acceder a la negociación por el extremo francés a cambio quieren pedir la cesión del delantero Martial. Así al menos informa el Diari Ara, periódico catalán que bebe de fuentes azulgranas.

Este lunes hay otra reunión con el entorno de Dembelé para aclarar su situación. Si no quiere renovar a la baja, entonces el Barcelona activará la negociación para traspasarlo en enero al Manchester United y ahí es donde podría cobrar fuerza la opción de incluir en la operación la cesión por seis meses de Martial, tal y como había solicitado el Sevilla al United.

Entre tanto, el entrenador del Manchester United ha vuelto a hablar de Martial: "Dejó muy claro que quiere irse y, de alguna manera, puedo entender su decisión, porque quiere tratar de jugar con más regularidad en otro lado", afirmó Ralf Rangnick sobre el futbolista francés. "Sin embargo, esto no se trata solo de sus deseos, sino de qué equipos estén interesados en él, cumpliendo con las demandas del club. Tenemos que esperar y ver", añadió el técnico alemán.

Rangnick también confirmó que no está entrando en las convocatorias últimas, ni la del anterior partido ni la de este lunes ante el Wolverhampton, por decisión técnica. "El jugador no está lesionado, así que su ausencia (ante el Burnley el jueves) no tuvo que ver con nada de eso", reconoció con claridad.