Bono y En-Nesyri entran en una lista de Marruecos con una conocida ausencia

A diez días del inicio del Mundial de Catar, las distintas selecciones van anunciando la nómina de futbolistas que irán a una cita histórica en el mundo del fútbol. En la mañana del jueves se están conociendo muchas de las listas que los seleccionadores apuestan para realizar un gran papel en el país asiático. Marruecos ha anunciado una lista de 26 en la que se incluyen los sevillistas Bono y En-Nesyri, que pese al cambio de técnico el pasado agosto, siguen siendo indiscutibles. Un cambio que no le ha venido bien al ex sevillista Munir, que se fue al Getafe el último día de mercado, pero está teniendo poco protagonismo, y no estará en Catar.

اللائحة النهائية لأسود الأطلس مستعدة لنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 🇶🇦🚨Your squad list is ready for FIFA World Cup Qatar 2022 !#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/IQOUBmlAP2 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 10, 2022

Bono sigue rindiendo a un nivel excelso, consolidándose como uno de los mejores porteros de las grandes ligas, y pese a encajar más goles que las últimas temporadas (la pasada campaña fue Zamora por primera vez en la historia del Sevilla), sus intervenciones están siendo vitales para un equipo en caída libre como el de Nervión.

En-Nesyri, en cambio, no está realizando una gran temporada, ni tampoco la pasada, con el inconveniente de que las lesiones lo lastraron. El delantero sólo lleva dos goles (ambos en Champions), pero la confianza de la selección en sus 14 goles que acumula como internacional lo hacen indiscutible.

El que ha tenido peor suerte es Munir, que tuvo muchos problemas burocráticos para poder jugar con la selección africana al haber tenido minutos con España. Se perderá una cita de este calibre, y eso que se marchó del Sevilla el último día de mercado para Getafe en busca de minutos que no está teniendo. Un solo tanto, ocho partidos, ninguno como titular.

En los últimos años Marruecos es una de las selecciones que más interés suscita por los jugadores convocables dentro de la plantilla sevillista. Una selección peculiar, porque pese a ser de las más potentes del continente africano, realizó una Copa de África muy discreta y ha contado con desórdenes internos que la han debilitado. El cambio de entrenador al que se hacía mención ha permitido que jugadores de gran nivel mundial como Hakim Ziyech y Noussair Mazraoui vuelvan a las convocatorias, ya que una serie de desencuentros con Vahid Halilhodzic, ex seleccionador, impedían la inclusión de dichos futbolistas. Habrá que comprobar el nivel de esta selección que se enmarca en un grupo complejo con Bélgica, Canadá y Croacia.