Bordalás no se corta: "No sé si Monchi me tiene en el radar"

José Bordalás, ex entrenador de Valencia y Getafe, no se cortó en una entrevista en El Larguero sobre si cree que está en la órbita del Sevilla en caso de una hipotética destitución de Jorge Sampaoli.

“Estoy al corriente de la noticia, a día de hoy no me ha llamado ningún equipo. Soy muy respetuoso con los compañeros, queda mucha Liga y estoy seguro de que los equipos mejorarán porque son grandes equipos. Confío en que el Sevilla mejorará con Sampaoli. No sé si Monchi me tiene en el radar. Es una situación muy complicada y yo soy muy respetuoso con mis compañeros”, dijo el madrileño, que afirmó que vio el partido de Vitoria.

Bordalás no se desespera, aunque confía en que pronto tenga equipo. “Afortunadamente, he estado entrenando ininterrumpidamente. No tengo ansias. Ojalá surja algo pronto, pero sin prisa. No estoy aburrido sin banquillo ahora. Disfruto ahora de muchas cosas más allá del fútbol”, explicó.