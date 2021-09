El CSD estudiará las alegaciones de la RFEF contra el aplazamiento del Sevilla-Barcelona

El Consejo Superior de Deportes (CSD) va a estudiar las alegaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en contra de la concesión del aplazamiento de los partidos Sevilla-Barcelona y Villarreal-Alavés, que, en su opinión, crea "un precedente de gravísimas consecuencias".

Un día después de pronunciarse a favor de la medida cautelar para el aplazamiento pedido por LaLiga para los encuentros que iban a jugarse el día 11, el organismo que preside José Manuel Franco confirmó que ya ha recibido las argumentaciones de la RFEF, a la que el pasado viernes día 3 otorgó un plazo de cinco días para presentarlas.

El CSD acordó tramitar de manera urgente la petición de la Liga, que le llegó después de que la misma, junto a las de los clubes Villarreal y Sevilla, fuera desestimada por el Comité de Competición de la RFEF, en base al reglamento federativo (artículo 239).

La concesión del aplazamiento, pedido por la ampliación en la Confederación Sudamericana (Conmebol) de las fechas FIFA para los encuentros de clasificación para el Mundial de Catar 2022 y la influencia en el regreso de los jugadores a sus clubes, ha generado un nuevo y duro enfrentamiento entre la RFEF y LaLiga a través de comunicados en las últimas horas.

Además de remitir de manera urgente sus alegaciones al CSD, la RFEF anunció que acudirá a los juzgados de los contencioso- administrativo para litigar sobre el fondo. En su opinión, la medida, adoptada sin agotarse el plazo para remitir alegaciones, es contraria a su reglamento y a todos los principios del derecho público español y antecedentes jurídicos de resoluciones del CSD, que se ha atribuido "una competencia que no tiene".

También señaló que el CSD debería resolver sobre el fondo del asunto antes del jueves "si no quiere adulterar de una manera irreversible la competición de Primera División en esta jornada y en las siguientes".

"El CSD interfiere indebidamente de una manera clara, absoluta y determinante en la autonomía deportiva de las competiciones futbolísticas, cuestión de extrema gravedad", apuntó.

Tras ello LaLiga acusó a la RFEF de no importarle "la salud de los jugadores" y defendió la competencia del CSD para entrar en el caso y adoptar una decisión ajustada a derecho, después de que las fechas de los compromisos internacionales se hayan modificado por la FIFA cuando el calendario de competición ya estaba aprobado.

"No existe perjuicio alguno para la RFEF, dado que la reprogramación de los partidos puede realizarse en fechas que no coincidan con partidos de las competiciones no profesionales que esta organiza", añadió la patronal de clubes.

Después de este pronunciamiento de LaLiga la RFEF emitió un nuevo comunicado, en el que criticó con dureza la actuación de esta y de su presidente, Javier Tebas, y aseguró que "ha confundido de manera decisiva y deliberada al CSD creando un precedente de gravísimas consecuencias".

"El CSD está yendo en contra de sus actos propios. Esto ha generado un terremoto en el ámbito deportivo nacional e internacional con transcendencia legal que podrían llegar incluso al ámbito penal", apuntó tras señalar que "nunca se ha suspendido un partido porque jugadores africanos hayan sido convocados para la Copa de África (Copa Africana de Naciones)".

La RFEF cuestionó la legitimación de LaLiga para pedir el aplazamiento, ya que los clubes los únicos legitimados para hacerlo, y opinó que lo ocurrido "es otra demostración de que la LNFP constantemente pretende sustituir la autonomía de los clubes y apoderarse de funciones de la Federación".

"La LNFP vuelve a mentir al CSD al decir que FIFA permite la reprogramación de los partidos fuera de la jornada. Esto es totalmente falso", apuntó tras denunciar la actitud "altiva, soberbia y con total falta de educación hacia las instituciones del deporte (RFEF, TAS, FIFA,UEFA, presidentes de Clubes, etc.)" de Javier Tebas, "pretendiendo siempre tener la última palabra en cualquier tema y utilizando terminología mas propia de bajos fondos que de instituciones del deporte".