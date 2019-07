El Arsenal rinde homenaje a José Antonio Reyes

Cañones al cielo de Londres en honor a un gunner utrerano, José Antonio Reyes. No tuvo suerte el Arsenal FC (derrota por 1-2 ante el Lyon) en una Emirates Cup que quiso recordar a la perla de la carretera de Utrera.

Nunca te olvidaremos, José Antonio Reyes ❤️ pic.twitter.com/tBChI0kZVZ — Arsenal FC Español (@ArsenalEspanol) 28 de julio de 2019

Un minuto de silencio que, en tardes de derrota supo a gloria, una gloria que perdurará en los corazones de los aficionados que disfrutaron con el rey de reyes de Europa Leagues de la UEFA.

No caerán en el olvido británico los pases al hueco y las sonrisas eternas sobre el césped. Una zurda que unió dos ciudades y aficiones que ahora, allá donde esté, le recuerdan que "la Giralda presume orgullosa" y que "Our love we can not hide, our hearts are open wide" ('nuestro amor no se puede ocultar, nuestros corazones están abiertos de par en par').

José Antonio Reyes recaló en el Arsenal londinense en 2003, ayudando a los 'gunners' a conseguir un título liguero, siendo el primer futbolista español en conseguir ganar la Premier League. En su segunda temporada en el Arsenal ganó la Community Shield y, al finalizar la misma, la FA Cup.