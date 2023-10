Caparrós habla de su relación "fría" con Monchi y su deseo de volver

Joaquín Caparrós, un histórico del banquillo del Sevilla en diferentes etapas, ha reflexionado sobre la situación actual de la entidad, sus relaciones con ex miembros del club como Monchi y su deseo de volver a trabajar en el club.

En una entrevista en Relevo, el utrerano ha confirmado lo que era un secreto a voces en la última década, un enfriamiento de las relaciones con el ex director deportivo, ahora en el Aston Villa. "Hemos tenido una primera fase donde éramos uña y carne. Y luego se ha ido enfriando y no sé, no ha habido una relación fluida. Le puedo asegurar que no por mi parte. No sé por qué, pero no por mi parte. Puedo tener una opinión, pero es una opinión que me la quedo para mí y para los míos", ha explicado el veterano entrenador.

Caparrós destacó la ilusión que le haría ver de nuevo al Sevilla: "Por supuesto que sí. Además lo sabe el presidente, el vicepresidente, todos los consejeros y toda la gente en el club. Hay cosas que me las tengo que callar por el respeto que tengo a este club. Pero que a mí me hubiera gustado estar y seguir en el Sevilla. Eso por supuesto. La gente lo sabe. También creo que le he contestado al decir que si no es por Pepe Castro, la segunda vez, yo no hubiera vuelto".

Abundando en ello, el técnico relató su experiencia en el cargo de director deportivo, reconociendo que no conocía las funciones, en el que fue relevado precisamente por Monchi. "Yo siempre he dicho que estoy abierto a lo que me diga el Sevilla porque siempre le estaré agradecido. Y bueno, después de haber cogido al equipo los últimos cuatro o cinco partidos, en la época de Montella, el club estaba buscando un director deportivo. Yo mismo estuve reunido con el presidente y el director general con alguno de los candidatos al puesto. Y al final el comité ejecutivo, el presidente y la dirección deportiva me comentaron que por qué no me hacía yo cargo del puesto. Y dije que adelante. No tenía ningún tipo de experiencia".

El técnico utrerano añadió: "Cogí a mi equipo, con Carlos Marchena y Paco Gallardo, que estaban entrenando en las categorías inferiores, y subimos sin ningún tipo de experiencia. Pero nos hicimos cargo con un sentido del sevillismo muy grande que llevamos dentro. Fue una experiencia buena, otra parte del fútbol. Eso sí, una parte que no me gusta mucho. Sobre todo no me gusta negociar. Nunca me ha gustado. A mí me ha gustado y me gusta dirigir, pero negociar contratos, pues no. Y más cuando venía un agente a negociar contratos con chicos de la cantera. Yo que soy canterano… Tenía que predominar la parte deportiva antes que lo demás, y al final me chocaba todo eso. Disfruté de la experiencia, haciéndole un servicio al club que me había llamado".