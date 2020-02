Carriço, en su despedida: "Ha vivido momentos únicos e irrepetibles"

Daniel Carriço ha usado las redes sociales para emitir una carta abierta de despedida tras confirmarse su traspaso al Wuhan Zall, producido en la mañana de este jueves de forma oficial.

Así reza el texto completo del ya ex futbolista del Sevilla, tricampeón de la Europa League que disputó como titular las tres finales de Turín, Varsovia y Basilea:

"Después de seis temporadas y media en el Sevilla F.C. ha llegado el momento de poner fin a esta bonita etapa. Pongo rumbo a otro país para seguir disfrutando del fútbol, pero no podía hacerlo sin antes recordar y agradecer todo lo que me ha sucedido en este club.

Es prácticamente imposible expresar la cantidad de sentimientos y recuerdos que me invaden cada vez que pienso en que se ha acabado, que dejo la que ha sido mi casa durante tantos años.

Aquí he vivido momentos únicos e irrepetibles. Formar parte de esta familia es un orgullo. Quería agradeceros a vosotros, a aquellos que os dejáis la garganta animando en cada partido y que nos habéis acompañado a cualquier parte del mundo, el cariño que siempre he recibido. Sin duda, sois incondicionales y siempre os llevaré en mi corazón. A partir de ahora seguiré apoyando al equipo desde la distancia, desde cualquier rincón me sentaré frente a la pantalla para ver cómo este club sigue triunfando y sigue siendo grande.

Siempre, Sevilla!!!"