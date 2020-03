Daniel Carriço, ex jugador nervionense que ya se despidió del Sevilla para firnar por el Wuhan Zall chino, no ha podido viajar con sus compañeros al país asiático y se encuentra en Portugal a la espera de obtener unos documentos. El ex capitán atendió a los medios oficiales del Sevilla, en los que explicó su situación actual.

"No tenía el visado, he tenido que venir de urgencia a Lisboa a sacarlo y todavía no me lo han dado. Al final hay una preocupación general y nadie sabe lo que va a pasar, si algún ser querido puede estar infectado, todos queremos estar cerca de la familia en esta situación", explica el central luso.

"Mi equipo viajó hace dos semanas a Shenzhen, cerca de Hong Kong, porque no han podido ir directamente a Wuhan. Estaban confinados en un hotel porque todo el que venga de otra parte del mundo tiene que estar dos semanas encerrado en una habitación de hotel que proporciona el gobierno. Estamos haciendo los trámites para poder ir a China y tendré que pasar por ese periodo de cuarentena para luego entrenar con mis compañeros. No hay fecha para el inicio de la liga, se habla de principios de mayo, pero tienen mucho miedo con los casos de Europa. El presidente casi ha cerrado el país por miedo a que el virus vuelva a evolucionar y así evitar que haya más casos", ha añadido Carriço.

El jugador también explicó la situación que se vive en Portugal con el Covid-19. "En Portugal ha empezado todo más tarde, se ha podido aprender de países como Italia y España. Por eso han empezado el estado de alarma antes que allí. No nos obligan a estar en casa, pero la gente tiene miedo y se queda. Aunque no haya policía ni veas al ejército, sabes que ir a la calle es solo para una obligación. Hay que cumplir para que esto se solucione pronto".