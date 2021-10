Castro: "Del Nido tiene unas ansias de poder desbocadas"

José Castro ha realizado un ataque directo a las ambición de poder de José María del Nido por su alianza con los Americanos, con los que pretende sumar votos en la próxima Junta de Accionistas, Ordinaria y Extraordinaria, para remover el actual consejo de administración. "Las ansias de poder de José María del Nido las conocemos todos. Y esas ansias son malas para el club y serán malas para él con el tiempo, porque hay algo que está por encima de todos nosotros, que es el Sevilla Fútbol Club. Y cuando las cosas están marchando bien no se puede cambiar por cuestiones propias", ha declarado en una larga entrevista a Radio Sevilla que ha versado sobre todo por la junta del 26 de octubre.

"Que haya una Junta de Accionistas Extraordinaria tal y como está el equipo es difícil de entender", comenzó ya diciendo el presidente del Sevilla. "Tenemos una Junta normalmente en diciembre. Es peor aún que la convoquen un 12 de agosto, a tres días de que empiece la Liga, en plena planificación... Esto no hay sevillista que lo entienda, porque las cosas se cambian cuando van mal, pero cuando las cosas van bien... El equipo está ahí, la entidad está ahí, en lo más alto, en Europa. No quiero echarme flores, cuando hablo de lo conseguido hablo de mi consejo de administración, de la plantilla, del míster, de Monchi, de todos los que componemos el Sevilla Fútbol Club. Las cosas las hacemos entre todos. Porque los resultados están ahí. En los ocho años de mi mandato hemos estado ocho años en Europa".

Castro culpó a los convocantes de intentar desestabilizar en un momento de bonanza en el Sevilla, en lo deportivo y lo económico. "Ya sabemos quién la ha convocado (los Americanos, Sevillistas Unidos 2020 y su portavoz en el club, Andrés Blázquez, expulsado del consejo en la anterior Junta Ordinaria) y será quien tenga la responsabilidad. En todo caso, agradable no es, buena tampoco. Los profesionales del club tenemos que estar en todas las tareas de crecimiento del club que es lo más importante. Pero ahí está y así la celebraremos el 26 de octubre".

La entrada de los Americanos en el Sevilla

El presidente del Sevilla fue preguntado de nuevo por la entrada como accionistas del Sevilla de los Americanos. "Se lo explico. Nos guste o no hay un ex presidente, el ex presidente Del Nido, aunque salió, porque fue a prisión, él siempre ha estado intentando continuar y apoderarse del club de alguna forma, eso es una realidad. Los americanos de 777 Partners (el grupo inversor tras la sociedad Sevillistas Unidos 2020), ante una compra desaforada de Del Nido de acciones, de alguna manera compraron unas acciones. Ellos vinieron solos, yo no los traje, pero llegaron y nos ayudaron a comprar acciones en un porcentaje pequeño, el 5% y luego llegaron al 7%, para que hubiera estabilidad.

"Lo más importante de un club es que haya estabilidad -continuó Castro-, aunque hay quien no se da cuenta de eso. Yo llevo 27 años trabajando en la estabilidad del Sevilla. Y pensábamos que con aquello iba a haber esa estabilidad. Pero no ocurre así. Este grupo luego nos presiona con querer comprar las acciones del club, no estábamos de acuerdo y no se han vendido. Y ellos nos dijeron que si no se las vendíamos se iban a unir a José María del Nido. Y es lo que han hecho, se han reunido, o tienen un pacto con José María del Nido, lo dicen ellos y lo han dicho en un juzgado. Los que se unen en contra de la gestión actual son los americanos de 777 con el ex presidente del Sevilla".

¿Se arrepienten de la entrada de los americanos? "En aquel momento no era malo, pero el tiempo nos ha dado la razón. Por eso nos desvinculamos de ellos y las acciones no se han vendido. Y el club continúa". "De hecho, nosotros hemos ayudado a que salgan en la última Junta de Accionistas a propuesta de los pequeños accionistas y nuestras acciones votaron para que saliera la persona que estaba en el consejo, que le correspondía por las acciones que tenía (Andrés Blázquez). Es evidente que hemos tenido que aprender de esto.

El pacto con Del Nido

También salió a colación el pacto por la gobernabilidad firmado va a hacer ahora dos años, en noviembre de 2019, entre lo que quedaba de Sevillistas de Nervión, Castro, Franciso Guijarro y Carolina Alés, y José María del Nido. "Se hizo un pacto por la estabilidad del club, que es lo más importante, en el que este presidente perdía muchas cosas, por la estabilidad de la entidad. Se hizo ese pacto, con los que están conmigo, Carolina Alés, Paco Guijarro... Y este pacto daba estabilidad. Pero al rato de hacer este pacto, Del Nido tampoco estaba contento. Hay unas ansias de poder desbocadas del ex presidente. Eso perjudica a la entidad y con el tiempo le va a perjudicar a él mismo".

Aquel pacto, según el utrerano, apartó los rumores de venta y apartó a los Americanos de su intención de hacer una compra masiva del club. "Qué casualidad que desde el pacto para acá ya no se ha escuchado más nada de venta del Sevilla Fútbol Club... Y no crea que no hay novios, a nadie escapa lo que está consiguiendo este equipo. Y ahora hay una unión entre José María del Nido padre y los Americanos para poder entrar y mandar en el club. Y yo puedo entender que cuando las cosas vayan mal, cualquier accionista del Sevilla tiene su derecho a hacerlo. Lo que no puedo entender ni entiende nadie es que se haga cuando las cosas están bien, cuando el club es respetado en Europa y consigue objetivos cada año más importantes. Cuando la entidad financieramente es fuerte, este año hemos dicho que no a una oferta súper millonaria. Es algo que nadie entiende".

Los motivos de Del Nido

Pero, ¿cuáles son los motivos de Del Nido para ese intento de giro en el poder del Sevilla? "Está claro que los Americanos y José María del Nido padre quieren gobernar el club, no hay otra. Y cuando las cosas van bien... y cuando tantos sevillistas, accionistas, abonados, dirigentes hemos hecho tanto por la entidad y estamos ahí arriba lo que no puede haber es esta guerra absurda, cuando todo el mundo ha tenido su momento. Que haya una unión para la desestabilización del club es una barbaridad cuando el Sevilla está tan bien".

Según Castro, el sevillismo se ha movilizado en sindicación de acciones. "Tengo una cantidad de llamadas abrumadora de accionistas, de sevillistas, dándome sus acciones para sindicarlas en la Junta porque no entiende nada, no entiende el porqué. Cuando las cosas van mal se puede entender. Cuando van bien, no sólo no se entienden, sino que hay motivos particulares".

El antiguo pacto de Sevillistas de Nervión

Otra cuestión a Castro fue sobre las condiciones originales de Sevillistas de Nervión, el grupo del que se salieron José María del Nido y Gómez Miñán. "Sevillistas de Nervión fue el grupo en el que hicimos todos un esfuerzo económico importante comprando el paquete maldito de cuando Caldas y demás. Éramos seis (Roberto Alés y José Martín Baena, ya fallecidos, Francisco Guijarro, José Gómez Miñán, Del Nido y Castro). Una cosa es ser iluso y otra que unilateralmente José María del Nido fuera a comprarle las acciones a Pepe Martín Baena, que estaba enfermo, estaba muy mal y tal, y lo convenciera e hiciera una cosa que no era legal, porque lo legal, lo pactado, es que se repartiera entre todos si alguno quería vender. Nosotros podríamos haber demandado en aquel momento, por aquello, no lo hicimos. Y quien incumple es siempre el mismo. Porque en el pacto por la gobernabilidad, que hicimos hace dos años, el primer que lo incumple al día siguiente es José María del Nido. Lo que no se puede es estar incumpliendo los pactos por interés propio continuamente".

¿Quién ganará la Junta?

Y en este contexto, ¿quién sumará más votos para salir vencedor de la Junta ante la petición de los Americanos de remover el actual consejo? ""Son muchos los sevillistas que no están apoyando con sus acciones, independientemente de que nosotros, con Rafael Carrión, con Sevillistas de Nervión... muchos sevillistas con paquetes importantes, nos han apoyado y lo van a seguir haciendo. La cordura hace que los sevillistas sindiquen con el presidente del Sevilla para seguir creciendo y para olvidar esta época de los Americanos, con los que intentamos resolver, pero que han creado un problema. Y tenemos la suerte de que todos los sevillistas y todos los accionistas somos más para impedir esa barbaridad".

Castro está convencido, por lo que ve "en la calle y la gente llamando" dando apoyos, de que ganaran la Junta Extraordinaria y no habrá remoción del consejo. "En este momento los sevillistas estamos todos en la misma línea, que es no permitir que los americanos de 777 Partners se aprovechen de esta coyuntura con José María del Nido para entrar en el club. Primero porque no han generado valor, todo lo que dijeron era mentira, y por eso los olvidamos, y por eso nos desunimos de ellos. Y segundo porque la gente no es tonta, ve, lee, escucha, y sobre todo sabe cómo está su equipo y sabe que hace disfrutar y llevamos haciéndolos disfrutar muchos años. Y que los sevillistas de muchos años son capaces de entender que no puede venir nadie a desestabilizarnos".