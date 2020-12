José Castro, presidente del Sevilla, ha valorado la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que la sociedad llevará a cabo este viernes en una intervención en la radio oficial del club ante la que ha pedido tranquilidad por las medidas de seguridad anti Covid-19 y en la que se ha referido a las intenciones de 777 Partners, el inversor americano que ha tratado de buscar alianzas para hacerse con el control del club.

"Hay que asistir con tranquilidad porque todo está planificado con las normas que rige la pandemia. Todo accionista que asista va a tener la tranquilidad de estar seguro. Estaremos en un salón enorme y hay otro preparado por si vienen más accionistas. Hay que ir con tranquilidad, porque vamos a exponer todo lo hecho la temporada pasada y el hecho de que, un año más, hemos presentado beneficios. Siempre lo hemos hecho con el equipo clasificado para las eliminatorias europeas posteriores, ya sea en Champions o en Europa League. Eso se dice muy fácil y los sevillistas lo aceptamos, pero no es fácil ni rápido. Hay que trabajar y sufrir mucho para seguir consiguiendo objetivos que están por encima de los presupuestos de este club", ha dicho Castro.

El presidente no espera ninguna sorpresa en la Junta con la presencia de Sevillistas Unidos 2020. "Ninguna en especial. Ellos no tienen capital suficiente sin aliados para darle la vuelta a la Junta. En todo caso, quiero dejar claro que los distintos grupos de accionistas que me apoyan, no van a permitir que llegue alguien de fuera, con apoyos o sin ellos, para gobernar el Sevilla sin contar con los sevillistas de verdad. Aquellos que llevamos trabajando por el club más de 30 años y hemos dado nuestro patrimonio por la entidad. Ahí están los resultados, que no engañan a nadie. Estamos en el mejor momento de nuestra historia y ojalá que los sevillistas puedan volver a vivirlo muy pronto en el campo. Desde sus casas lo están comprobando. Tenemos motivos para estar contentos".

Aunque respeta la decisión de cada persona, sí que pidió que el mayor número de acciones estén representadas mañana: "Les pido que sean consecuentes. Hay que tener siempre la mascarilla puesta, pero no quiero que la Junta esté desangelada. Quizás haya gente más mayor y de riesgo que no quiera asistir, pero les pido que deleguen sus acciones a quienes crean oportuno. El aforo es amplio, pero los que no quieran ir, que agrupen sus acciones".

En el plano deportivo, Castro se refirió a la dura derrota sufrida este miércoles ante el Chelsea. "No era el resultado que esperábamos, pero lo verdaderamente importante es que llegábamos con los deberes hechos. Son muchos partidos y en diciembre nos quedan siete. Hay que poner en valor lo que está haciendo el equipo, con el título de la Europa League y clasificados para octavos tras cuatro jornadas. Hemos hecho tres victorias seguidas en LaLiga y eso nos tiene que llevar al lugar que nos corresponde".