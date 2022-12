Castro anuncia un plan a tres años y apuesta por Del Nido Carrasco para el futuro

José Castro ha reconocido en el discurso institucional que abre la convulsa Junta de Accionistas del Sevilla que la pasada temporada fue "agridulce" pese al logro de la clasificación para la Champions, con el que el club hizo "historia con mayúsculas".

Además, reconoció por primera vez que el comité de dirección sí pensó que podría disputarle el Sevilla el título de Liga al Madrid, lo que condicionó la planificación de enero (Tecatito y Martial). "Nos creímos que podíamos disputarle el título al Madrid, aunque no lo dijimos públicamente, y, de hecho, fuimos ambiciosos en el mercado de invierno, trayendo a dos futbolistas de primer nivel para dar un paso más, que finalmente se nos acabó resistiendo. Ahora sabemos que nos equivocamos, pero el que no arriesga no gana".

De ahí pasó al repaso de la crisis deportiva de 2022. "La segunda parte de la temporada fue mala. El Covid y las lesiones nos golpearon sin piedad". Dijo, pero... "nuestro equipo una vez más fue capaz de renovar billete para la máxima competición continental, sexta vez que lo consigue en mis nueve años de mandato".

El déficit económico

Otra referencia importante de esa temporada "agridulce" fue por lo económico. "Este déficit (cerca de 25 millones de euros) podría haber sido superávit si la venta de Koundé se hubiera consumado antes del 30 de junio, es cierto. Pero no deja de ser un déficit, fruto en parte, aún, de la falta de normalidad que tuvimos en la pasada campaña, sobre todo en la primera parte de la misma, castigados todavía por los efectos de la pandemia. Pero fruto también, y hay que decirlo, de que no todo salió como esperábamos en materia de traspasos. El mercado, por culpa de la pandemia, estuvo muy parado y eso nos penalizó.

Pero quiso remarcar "unos ingresos récord de 230 millones de euros, una cifra que supera nuestro hito histórico de ingresos logrado en la 17-18". "También es remarcable que de esos más de 230 millones de euros, más de 186 correspondan a la cifra de negocios, donde se experimenta un significativo crecimiento de más de un 33% en la partida de ingresos por comercialización y publicidad, que superan el 10% de nuestros ingresos totales, un dato más que significativo".

La cantera, otro fracaso

"No podemos hacer balance de la 21-22 sin referirnos a la cantera", continuó Castro. "Los resultados no fueron los deseados. Nuestro filial, que durante gran parte de la temporada nutrió al primer equipo con sus mejores jugadores, bajó a Segunda RFEF y en escalafones inferiores los resultados tampoco acompañaron. En cantera el año, en definitiva, no fue nada bueno". "Tenemos que hacer autocrítica en lo que respecta al trabajo en nuestra cantera. En este sentido, estamos ultimando un plan de choque a tres años en el que vamos a buscar la eficiencia, la profesionalización y mejorar los procesos internos en la producción de talento".

El fútbol femenino sí logró "una meritoria octava plaza, así como llegó hasta los cuartos de final de la Copa de la Reina". "Pero sobre todo me quedo con la gran fiesta que se vivió a comienzos de marzo con la disputa del derbi en nuestro estadio, un importante paso para darle la visibilidad que merece al fútbol femenino".

Estatua a José Ramón Cisneros

El presidente del Sevilla quiso profundizar en las mejoras en la ciudad deportiva. Ya funciona "una zona exclusiva de 4.000 metros cuadrados con una residencia, un gimnasio, una nueva sala de prensa, un pabellón, un amplio set de televisión y tres campos de fútbol que tienen exactamente el mismo césped y las mismas dimensiones que el del Ramón Sánchez-Pizjuán".

Pero lo más llamativo fue el anuncio de que está proyectado levantar "una estatua en recuerdo de José Ramón Cisneros Palacios en la ciudad deportiva que lleva su nombre… La intuición y la enorme clarividencia que tuvo el presidente Cisneros para dotarnos de los terrenos de la ciudad deportiva merecen ese homenaje y mucho más". El anuncio sobre tal monumento es acogido con aplausos.

El estadio...

Ahí tuvo que pararse a remarcar que "nuestro estadio nada tiene que ver con el que teníamos hace una década… Podría desglosar aquí todas las mejoras, pero solo ver a simple vista una foto general del estadio en 2014 y ver una de ahora saltan a la vista las numerosas mejoras realizadas".

"Durante mi presidencia se ha experimentado el mayor desarrollo en infraestructuras de las últimas cinco décadas, con una inversión de decenas de millones de euros", señaló. Y recordó que el Ramón Sánchez-Pizjuán acogió la final de la Europa League. "Hay que valorar el sobresaliente logro de organizar una final europea en nuestra casa y situar a la ciudad de Sevilla una vez más en el epicentro del fútbol internacional. Eso sólo lo consigue un club grande".

Los errores de planificación

Tras reconocer un 2022 "malo deportivamente hablando", "porque los que estamos al mando del club nos hemos equivocado, no hay que poner paños calientes", Castro abordó primero los errores como "la continuidad de Julen Lopetegui, que posiblemente también había cumplido su ciclo".

"Julen Lopetegui, por todo lo que ha logrado, es historia viva del Sevilla, pero seguramente su etapa en nuestro club debería haber acabado en el mes de junio y no a mitad de octubre", remarcó.

Como reconoció "errores en las últimas temporadas en lo que a política de entradas y salidas". "Nuestro modelo de vender para crecer se ha ido abandonando", asumió. "Hemos apostado en el mercado por futbolistas consagrados, más que por futbolistas con potencial para crecer y luego generar plusvalías. Y eso, sin duda, ha ido mermando en nuestra capacidad para generar ingresos extraordinarios".

Y tras "reconocer los errores", prometió "tener la capacidad, el ímpetu y las ganas de revertir la situación". "Tenemos al mejor director deportivo del mundo, que en este mercado, como él mismo ha dicho, tiene la revancha interna de intentar darle la vuelta a la situación. Estamos convencidos de que toda la ilusión que tiene por arreglar la grave situación que atravesamos la va a transformar en acierto.

El crecimiento del club en ingresos

Otro capítulo fue el crecimiento de los ingresos ordinarios del Sevilla. "Actualmente tenemos más del cuádruple de ingresos, un notable desarrollo de infraestructuras con las mayores inversiones de la historia en esta faceta, dieciséis mil abonados más, el triple en gasto de plantilla inscribible, cuatro títulos de la UEFA Europa League, dos subcampeonatos de Copa del Rey, nueve de nueve en clasificaciones a Europa y seis clasificaciones a la Champions, entre otros muchos logros", aprovechó para remarcar los éxitos deportivos el dirigente utrerano.

"Por lo tanto, teniendo en cuenta esta trayectoria, considero que el Consejo de Administración que presido, así como nuestro director general deportivo, denominador común de todos los éxitos del Sevilla FC en el siglo XXI, merecemos un voto de confianza para poder encauzar el rumbo de una temporada que hoy por hoy es de fracaso absoluto", pidió Castro, que presentó un plan estratégico a tres años, también sobre la pase del Plan Impulso de Laliga, desglosado en cinco puntos.

Apoyo a Del Nido Carrasco

"Estoy convencido de que lo vamos a hacer. Estoy convencido de que en el mercado de invierno se van a realizar los ajustes necesarios para darle a nuestro entrenador Jorge Sampaoli las mejores armas posibles de cara a esta segunda parte del campeonato", dijo Castro. Lo sabemos bien, sobre todo por lo que ocurrió el año pasado, esto no es como empieza, esto es como acaba. Queda mucho aún por delante y vamos a poner todo nuestro ímpetu y todo nuestro esfuerzo por situar de nuevo al Sevilla FC en el lugar que se merece", dijo antes de presentar el Plan Impulso.

"Ya ven, señores accionistas, que el Sevilla FC, más allá del complicado presente que tiene ahora mismo y que ya estamos en vías de resolver, tiene un futuro planificado para continuar en la élite del fútbol nacional. Quiero agradecer también la confianza que hacia nuestra gestión por parte del grandes y pequeños accionistas y en especial quiero detenerme en la figura de mi vicepresidente primero, José María del Nido Carrasco, pieza clave en el Sevilla FC del presente, pero sobre todo en el Sevilla FC del futuro", dijo.

"El Sevilla FC nunca se rinde y, créanme, señores accionistas, que lo vamos a volver a demostrar", concluyó el presidente blanquirrojo.