José Castro, presidente del Sevilla, dibujó este sábado en su intervención en la cena de gala del XIV Encuentro de Peñas Sevillistas un crecimiento exponencial de la entidad en todos los sentidos que se verá coronado con un presupuesto “de 400 ó 500 millones de euros”.

El máximo dirigente nervionense explicó que el actual consejo de administración tiene un plan para llevar a cabo marcado por un aumento paulatino del nivel de ingresos y gastos y de los recursos humanos.

“Tenemos un plan y trabajamos en ese plan. Y ese plan en los próximos cinco años requiere seguir creciendo, seguir sumando y para ello tenemos 350 empleados no deportivos y llegaremos a 500. Y tenemos un presupuesto de 200 millones de euros y llegaremos a 400, a 500 o a lo que podamos, pero las bases ya están ahí, nadie podrá pararlo porque tenemos esos cimientos y a la afición y todos los medios para poder conseguirlo”, explicó Castro en la localidad costasoleña de Torrox, donde se concentraron este fin de semana más de 700 peñistas de todos rincones.

“Seguiremos trabajando en nuestra infraestructura, una infraestructura del club que era algo que, no se podía resolver antiguamente, y no es una crítica a mis antecesores porque todo el capital era para poder tener un mejor primer equipo, lógico porque somos una Sociedad Anónima Deportiva. Tenemos claro que nuestro estadio se nos ha quedado pequeño y en los próximos cinco años tenemos que hacer un tercer anillo, en este momento estamos dando los primeros pasos. No se puede prometer algo de esta envergadura para ahora o dentro de un año, pero dentro de estos cinco años lo tenemos previsto”, puntualizó.