El gerente de Los Angeles Galaxy: "Chicharito sería bueno para nosotros"

Chicharito Hernández va a ser el protagonista de esta semana de mercado, dado el fuerte interés que tiene el Galaxy de Los Ángeles en el futbolista. Según Los Angeles Times, el Galaxy tiene avanzadas negociaciones por el futbolista mexicano, que ya dijo que vería como una buena oportunidad su pase a la Major League Soccer norteamericana. Ahora ha sido el gerente general del Galaxy el que habla de interesarse "seriamente" en el delantero.

En una escueta declaración recogida por el diario angelino, Dennis te Kloese habla sobre el fuerte interés del Galaxy en Chicharito. "Creo que sería bueno para nosotros; vamos a darle una oportunidad seria", dijo Te Kloese, el gerente general del club californiano.

Chicharito ya comentó a principios de diciembre, en declaraciones para Los Angeles Times, que la MLS era una ventana de futuro para él, por el contexto de aquella Liga y la cercanía con México. "Quiero estar abierto a cualquier oportunidad, y cuando tenga que decidir algo en el futuro, esas decisiones, las voy a pensar y voy a tratar de tomar la mejor decisión", dijo el atacante sevillista. "La MLS es una liga que está mejorando", añadió sobre la posibilidad de jugar allí alguna vez.

Ahora, desde Los Ángeles se ve la operación como posible si Dennis te Kloese convence a Chicharito... y al Sevilla. Tendría que ser por una cifra importante, superior a los 7,75 millones de euros que pagó el Sevilla al West Ham al final del mercado de verano.

La información procedente de Norteamérica habla de que el Galaxy ya sabe que tendría que invertir unos 10 millones en concepto de traspaso, aunque otras fuentes han cifrado esa cantidad incluyendo el sueldo del jugador, con lo que se reduciría bastante el montante del traspaso.

El Sevilla, obviamente, no va a regalar a Chicharito, pero si llega una oferta superior a 10 millones de euros, en vista de que apenas ha jugado 9 partidos de Liga en la primera vuelta, si bien llegó con el campeonato en su tercera jornada, se abriría a un traspaso. Pero tampoco puede ceder a la primera oferta del Galaxy sin tener claro cuál puede ser el delantero que sustituya al mexicano y a Dabbur, que apenas jugó un rato en la Liga antes de ser traspasado al Hoffenheim.

A diferencia de Dabbur, a Chicharito sí lo fichó Monchi y aún hay confianza en que pueda ayudar al equipo, pese a que no es el perfil que quiere Lopetegui para el delantero centro. Pero el Sevilla necesita liquidez para abordar la contratación de un delantero que aporte más gol y que también encaje en el sistema de juego de Lopetegui. Y tras la venta de Dabbur, la de Chicharito le podría dar ese plus para acometer el fichaje de un punta de mínimas garantías, pues ya se sabe que lo más caro del mercado es el gol. De no moverse Chicharito del Sevilla, la llegada del delantero podría ser por la vía de una cesión, o por una inversión menor.