Choque entre dos ex rivales directos

DIECISIETE puntos, diecisiete, es la distancia que separa a los dos rivales de esta noche en las afueras de Madrid. Diecisiete puntos y diez peldaños en la tabla es el desnivel entre dos equipos que han sido habitualmente rivales directos. Es más, el Atlético de Madrid ha sido el enemigo más directo en la lucha por un puesto en la Champions. Hoy es muy distinta la historia y quizá esta noche sea el momento de ir equilibrando la balanza.

Pasa que aun en tiempos de bonanza sevillista, los números no son buenos ante la tropa de Simeone. Desde aquel gol de Luis Fabiano en el otoño de 2008 no sabe el Sevilla que es derrotar en Liga al Atleti en su casa. Era a las órdenes de Manolo Jiménez, Simeone aún no había vuelto al Calderón, el de Arahal anda por el Medio Oriente y Luis Fabiano ve crecer la hierba en su Brasil. ¿Será hoy el momento de que el aire vire y se quiebre la rachita? Ojalá sea así, pero...

Las sensaciones no son las mejores y eso que el Atlético no ha conseguido darle carácter de fortín al Metropolitano. Son muchos los puntos que volaron de allí y eso podría aprovecharlo el Sevilla en el caso de que este Sevilla supiera dar con la tecla que le permitiese reencontrarse de una vez. La debacle del otro día con Osasuna ha herido muy hondo a la institución y a su entorno, sobre todo por la sensación de desorden y anarquía que emiten todos los estamentos del club.

Eso de no saber a ciencia cierta cuál es el terreno que pisa es lo que ha convertido al Sevilla en todo lo distinto a lo que fue en el pasado más cercano. Ahora es Sampaoli el que está en el centro de la diana como antes lo fue Lopetegui, pero el origen del mal debe situarse en lo más profundo del club. Incluso el fútbol, con su cúmulo de circunstancias, necesita orden y coherencia. Que el Sevilla encuentre el camino es algo que bien podría empezar a conseguir esta noche, ¿no?