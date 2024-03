Sérgio Conceição denuncia al alcalde de Cartaya por "intento de agresión" a un hijo en un partido contra el Sevilla

El entrenador del Oporto, Sérgio Conceição, denunció al alcalde de la localidad andaluza de Cartaya, Manuel Barroso, por "intento de agresión" a uno de sus hijos, informó este lunes su abogado, Pedro Henriques, en un comunicado remitido a Efe.

Además, el letrado señaló que repudian las acusaciones hechas por el dirigente de esta localidad de Huelva a la prensa local sobre supuestas amenazas de muerte y agresiones por parte del entrenador porque no tienen "ningún tipo de fundamento" y dijo que seguirán adelante con "una querella por denuncia falsa" contra Barroso.

Sérgio Conceição estuvo este fin de semana en Cartaya para presenciar la final de la Copa Gañafote de la categoría sub 9 entre las categorías inferiores del Oporto, en el que juega su hijo menor José, y del Sevilla.

Tras el partido, el técnico habló con el árbitro "para comentar una jugada en la que supuestamente el equipo del Oporto se vio perjudicado, y que entristeció a varios padres de jóvenes del Oporto al ver la decepción de sus hijos", según la nota enviada a Efe.

Moisés (22 años), otro de los hijos de Conceição, fue entonces "empujado por el alcalde Manuel Barroso".

"En ese momento, Sérgio Conceição intentó disolver la confusión, a la que se habían sumado varias personas presentes en el local, tanto jugadores como aficionados. (El técnico) trató de impedir que el alcalde Manuel Barroso intentara agredir de nuevo a su hijo", reza el comunicado.

Por su parte, el político popular, en declaraciones a Antena Huelva Radio, aseguró que Sérgio Conceição agredió al árbitro del partido, tras lo cual le "amenazó de muerte".

"Me empujaron, me agarraron por el cuello y les contuve hasta que llegaron las autoridades. Entonces se lió parda (...). Siguió amenazándome, me amenazó de muerte. Es lamentable", declaró Barroso.