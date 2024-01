La Copa como bálsamo cauterizador

OPORTUNIDAD indiscutiblemente idónea con la que recobrar las ganas de competir ésta que hoy le llega al Sevilla en Getafe. Lo mejor que existe para la cauterización de heridas es la prontitud en la cura, la urgencia en el tratamiento, y esta eliminatoria de Copa en el centro geográfico de la Península Ibérica llega oportunamente. Solventar esta aduana copera con éxito es tarea complicada, pero muy eficaz para aliviar el problema.

La dificultad llega, principalmente, por su condición de eliminatoria con una sola bala, acrecentándose por ser en campo contrario. Aunque no se sabe si esto es bueno o malo para un Sevilla que demuestra una alarmante debilidad como anfitrión. ¿Quiere decirse que viene bien ejercer de visitante? No, no quiere decir nada, pues tampoco el equipo de Mendilíbar, luego de Alonso y ahora de Quique ha dado muestras de potencial como foráneo a excepción de Granada.

A favor del equipo sevillista puede jugar el conocimiento que Quique conserva de un equipo al que entrenó durante bastante tiempo, pero no hay que confiar demasiado en este asunto. Y mientras se calienta motores en este avant match, la pregunta que obsesiona al cliente. ¿Le interesa al Sevilla continuar en Copa con lo que eso puede conllevar como elemento de distracción? Pues no hay duda, amigo, ganar es el bálsamo más eficaz contra una situación como la que padece.

Ganar es lo único que en fútbol vale para fortalecer las constantes vitales y esta prueba de hoy cuando den las ocho en todos los relojes de la noche getafense será vital con vistas a seguir con ganas de vivir. Ha dicho Fernando en la distancia que el Sevilla debe recobrar el odio a la derrota y aunque con menos tremendismo está claro que si el Sevilla sigue esta noche en el torneo del K.O., el futuro inmediato va a mirarlo con más optimismo. Ganar, ganar y ganar es la cuestión.