Lopetegui: "Estoy contento con todos los jugadores, era un partido complicado"

Julen Lopetegui ha analizado el sufrido triunfo del Sevilla en la primera ronda de la Copa del Rey. El Sevilla ha necesitado de la prórroga para sacar adelante el envite en El Arcángel ante el Córdoba, líder de su grupo en Segunda RFEF, actual cuarta categoría del fútbol español. Ocampos, al aprovechar un balón en largo a la espalda de la defensa, materializó la victoria.

"Estamos contentos por el pase, que era el objetivo", comenzó el guipuzcoano. "Veníamos a un escenario copero cien por cien, con todas las dificultades que entraña jugar fuera de casa a un partido, contra un buen equipo que viene de una racha importante. Estamos satisfechos a pesar de haber tenido un daño colateral en forma de lesiones, que se unen a las que ya tenemos y es la nota negativa. Pero hemos superado a un buen rival", añadió.

Lectura del partido

En su análisis, entendió que hubiera que madurar el partido poco a poco tras la buena salida del Córdoba. "El partido era de esperar, nos faltaba un poquito de tranquilidad y calma para ser capaces de contrarrestar sus energías. Tuvieron una ocasión, la única así clara, y luego en la segunda parte hemos corregido una cosa, hemos tenido más amplitud, hemos hecho el campo más grande, hemos tenido innumerables ocasiones. Pero en la Copa si no aciertas y vas cero a cero, en cualquier córner, cualquier detalle, cualquier penalti o cualquier falta... Es fútbol, hemos conseguido marcar afortunadamente. Y puede pasar que cuando fallas las ocasiones llegues a los penaltis y te eliminen, pero esto es la esencia de la Copa".

El asunto de los lesionados, pues no pudieron terminar el partido Delaney, Gudelj ni Rekik, preocupa a Lopetegui, aunque no tanto. "Hemos hecho un esfuerzo muy grande y nos ha dejado su huella en forma de lesiones. Vamos a tratar de recuperar a alguno de los que tenemos lesionados, es lo que me ocupa, más que preocupa".

El parte de los tocados

Lopetegui detalló cuáles eran las dolencias de los futbolistas que debieron abandonar el campo con molestias. "Delaney tiene un virus estomacal, que pensábamos que estaba bien, ha arrancado bien, pero luego se mareaba y pidió el cambio. Está con suero en el hospital. Nema tenía un golpe en una acción punible desde mi punto de vista y de tarjeta incluso. Ha sido un golpe tremendo en el muslo. Rekik ha tenido un problema también en la lesión antigua en el isquio. Vamos a valorar mañana exactamente el alcance de todas ellas. Es la parte menos buena".

Además, elogió al Córdoba de Germán Crespo. "El Córdoba es un buen equipo y va a tener recorrido este año. Teníamos que estar preparados, veníamos de donde veníamos (el Santiago Bernabéu) y había que ser capaces de superarlos y lo hemos hecho. La Copa es así desde que existe el fútbol, sobre todo a partido único".

Contento con las rotaciones: "Estoy muy contento con todos los jugadores, era un partido complicado y complejo, para todos los que han jugado de inicio más seguramente, y han hecho un gran esfuerzo. Con lo cual no tengo al respecto ninguna queja sobre su rendimiento. Estamos bajo mínimos en muchas situaciones y tenemos que estar preparados. Era un partido que entrañaba muchas dificultades por muchísimos movitos".

Duro calendario hasta Navidad: "No hemos recuperado a ninguno de los lesionados. Tenemos que hacer un esfuerzo todos de aquí a Navidad, porque es un calendario durísimo, empezando por el Villarreal, que es un equipazo que no ha sufrido este desgaste copero porque le tocó un equipo totalmente diferente y tenemos que prepararnos bien para ese partido y las exigencias".

Buen augurio al Córdoba: "El Córdoba es un equipo con un estadio fantástico, con una historia fantástica y ojalá pueda volver pronto adonde se merece. Es un equipo bueno y va a tener mucho recorrido este año".

Sevillistas desplazados: "Siempre es de agradecer la energía y el ánimo de la afición del Sevilla en los momentos en los que hemos tenido más dudas".