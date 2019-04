David Soria: "El Sevilla crecerá con Monchi"

El partido de este domingo en el Coliseum Alfonso Pérez no será uno más para Getafe y Sevilla. Está en juego la Liga de Campeones, nada menos. Y dentro de los 22 protagonistas que saltarán a la hierba, dos de ellos, David Soria y Pablo Sarabia, lo van a vivir con un plus, el de la intensa amistad que disfrutan. “Coincidimos en los escalafones inferiores del Real Madrid, pero él es mayor y además siempre jugó subido de categoría. Nos hicimos muy buenos amigos cuando Pablo vino al Sevilla –campaña 2016-17, con Sampaoli al mando–”.

Ya se enfrentaron en septiembre pasado, en aquel 0-2 en Nervión de la cuarta jornada. Pero lo que se avecina multiplicará las sensaciones por lo que ya hay en juego. La Champions, nada menos. “Será un partido importante, pero no definitivo lo gane uno u otro. Cuando acabe aún van a quedar quince puntos en juego. ¿Si firmanos el empate? Para nada, saldremos a ganar para recuperar la cuarta plaza”, advierte el portero, que el pasado 4 de abril cumplió 26 años y sobre el que el Sevilla guarda una opción de recompra.

David Soria promedia 0,90 goles encajados por partido (28 en 31) y es hoy tercero en el Trofeo Zamora

El madrileño no quiere hablar de ella. Se centra en acabar esta temporada con tan enormes expectativas abiertas: “Ya se verá a final de temporada lo que pasa, pero estoy genial en el Getafe, el club que me dio la confianza que yo necesitaba, y con mi entrenador, que ha sido fundamental”.

En su día, el propio Pablo Sarabia tuvo que ver en que David hiciera las maletas en dirección al sur de Madrid: “He hablado con Sarabia. Somos muy amigos y me dijo que venía a un club familiar. Además, estoy en casa y me dijo que ni me lo pensara y que diera el paso”, desveló el guardameta en su presentación en el Getafe.

Monchi pescó a Sarabia por 400.000 euros tras el descenso del equipo azul en 2016. Y que haya vuelto el director deportivo de Roma da ahora un giro a la posibilidad de que David Soria retorne al club de Nervión, en el que conquistó una Liga Europa jugando todos los partidos eliminatorios ante Molde, Basilea, Athletic y Shakhtar Donetsk, más la final ante el Liverpool: “Monchi me firmó en su día, apostó por mí. Me subió al primer equipo. No ha habido ningún contacto, pero no es el momento para hablarlo...”.

También está en el aire el futuro de Pablo, al que le queda un año más de contrato y cuya renovación no termina de caer. Opina Soria que el Sevilla y Sarabia pueden seguir de la mano: “No me extraña su explosión, la calidad siempre la ha tenido. ¿Dar otro salto? Ya está en un club grande, que con Monchi crecerá y puede darle mucho. Él tiene nivel para jugar en un Manchester o un Real Madrid, pero hay que valorar otras cosas. Además, él está muy integrado en Sevilla, le encanta la ciudad”.

El domingo, se saludarán con efusividad antes y después de unos 90 minutos que se anuncian de alto voltaje: “Que estemos ahí peleando con el Sevilla o el Valencia, que nos llevan tanta diferencia en presupuesto y calidad, es un privilegio para nosotros. Sabemos que lo que hemos hecho ya está muy bien, pero no vamos a parar e intentaremos acabar lo más arriba. La Liga está preciosa, no creo que sea más barata por arriba; al contrario, sumar puntos es más difícil por el nivel de los de abajo. Se lo pondremos complicado al Sevilla...”.