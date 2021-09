Del Nido da su primer gran paso

José María del Nido Benavente ha dado su primer paso de cara a su intención de recuperar el control del Sevilla FC SAD. El ex presidente ha citado, mediante un requerimiento notarial, a José Castro y a los miembros de Sevillistas de Nervión a una reunión con el objeto de “tratar de consensuar las expresiones de voluntad de cada grupo accionarial” de cara a los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria que la sociedad está obligada a convocar tras la petición hecha semanas atrás por el grupo Sevillistas Unidos 2020.

El ex presidente realiza de esta manera un movimiento importante para el futuro de la entidad, por cuanto es a título individual el mayor accionista del Sevilla y posee pleno derecho para decidir sobre la intención de voto de sus títulos tras el auto de la Audiencia Provincial que revocaba las medidas cautelares sobre ellas dictadas anteriormente por el Tribunal de Instancia Mercantil.

Del Nido, sobre el que se viene especulando que prepara una alianza con el grupo americano para desbancar a Castro, apremia además al actual consejo a convocar la Junta Extraordinaria de cuya petición por parte de Sevillistas Unidos 2020 asegura, según el requerimiento, ha tenido conocimiento a través de la prensa.

Reunión Castro, Carrión, Carolina Alés y Guijarro están citados el día siguiente a la convocatoria de la Junta

El socio americano La petición de ‘Sevillistas Unidos 2020’, con 6,25% del capital, obliga a la sociedad a que se celebre

Este requerimiento ya ha sido notificado a José Castro, según el notario, a través de su secretaria y convoca a los requeridos –el actual presidente, Rafael Carrión, Carolina Alés y Paco Guijarro– a una reunión a celebrar en una notaría de Sevilla el día hábil siguiente a aquél en el que el Sevilla FC SAD publique la convocatoria de la Junta General Extraordinaria solicitada por Sevillistas Unidos 2020.

El documento notarial también hace mención a dos cuestiones importantes que no pueden dejarse pasar y sin los que no puede entenderse parte de esta historia. El ex presidente recuerda el pacto suscrito el 22 de noviembre de 2019 (que se dio en llamar el pacto por la paz) entre Sevillistas de Nervión y la familia Del Nido, que fue representada en dicho momento por José María del Nido Carrasco, que el notario quiere incidir en aclarar que “hoy día no obstenta representación alguna de la familia Del Nido por haberle sido expresamente revocados sus poderes”.

La segunda cuestión importante que debe recordarse es que Del Nido insiste a través del acta notarial que notificó en su día la resolución unilateral del “referido pacto de socios” por considerarlo incumplido por la contraparte, ante lo cual José Castro y Sevillistas de Nervión promovieron el procedimiento judicial que primero dictó, por parte de un Juzgado de lo Mercantil, medidas disciplinarias por las que Del Nido no podía hacer uso del voto de sus acciones en una Junta de Accionistas a no ser que fuera en el mismo sentido de los actuales gestores de la entidad o que el voto fuera dictado por su hijo, el actual vicepresidente, Del Nido Carrasco, y que posteriormente revocó la Audiencia Provincial en junio de 2021.

La lucha está de nuevo servida. Del Nido, sobre el que se venía especulando de sus intenciones de volver a ser presidente, da el paso.

Con el mayor paquete accionarial de la sociedad en su poder, sobre un 25% a su nombre y cerca de un 32% con las de su familia y sociedades, primero tiende la mano o al menos convoca a Castro y a sus socios a que muestren sus cartas de cara a una Junta Extraordinaria de la que, de paso, recuerda que está obligado a convocarla.

La otra parte es 777 Partners, el socio que entró en el club de la mano de los actuales gestores con una gran venta en el horizonte y que, tras invertir mucho dinero en el Sevilla (posee el 6,25%), no está dispuesto a irse con las manos vacías. De momento, ahora quiere volver al consejo del que se le sacó.