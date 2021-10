Del Nido, "la ruina" del Sevilla y la pandemia: "¡Mentira!"

José María del Nido, en su amplia entrevista en Cope Sevilla, ha desgranado lo que entiende como "gestión ruinosa", sobre las cuentas de los dos últimos ejercicios. Y ha rechazado que haya sido culpa de la pandemia del Covid-19.

"Nosotros hemos tenido el año pasado un deterioro económico con un déficit de 41 millones cuatrocientos mil euros. Hemos tenido un deterioro patrimonial pasando los fondos propios de 101 millones a 56 millones de euros. Y hemos tenido una deuda de 85 millones de euros, tanto con bancos como con clubes de fútbol, descontando aquellos que debemos de cobrar, que son treinta y tantos millones de euros", argumentó.

Además, asegura que si él hubiera estado al frente en la Junta de 2020 le habría dado vergüenza presentar esas cuentas. "Si el Juzgado de lo Mercantil, un juzgado incompetente según la Audiencia Provincial, no hubiera dictado las medidas cautelares y yo hubiera tomado las riendas del club el año pasado, yo no habría tenido vergüenza de haber presentado esas cuentas".

También ha rechazado que los consejeros hayan seguido cobrando un sueldo después de presentar pérdidas. "Por supuesto lo que habría hecho después de presentar pérdidas de 41,5 millones de euros es que ningún consejero cobrara una peseta. ¿Después de presentar estas cuentas quieren la remuneración del consejo, con la que yo estoy de acuerdo? Pero no con estas cuentas".

Asimismo, cuestiona que el sevillismo base no entienda su golpe de estado con el Sevilla rindiendo deportivamente. "En estas tres semanas últimas he visitado más las peñas que todo el consejo de administración en los últimos ocho años. Y cuando me dicen, presidente, ¿no cree que no es el momento? Yo me echo las manos a la cabeza. Primero, para mejorar siempre es el momento. Segundo, la gestión es tan nefasta en lo económico que hay que cortar las alas a este bucle en el que nos hemos metido".

Del Nido critica la pasividad de la gestión ante la crisis. "Habría que haber adoptado las medidas precautorias para que esto no hubiera sucedido. Me dicen, es que es un año de pandemia. ¡Mentira, mentira! ¿Por qué el Madrid, el Atlético de Madrid o el Cádiz presentan beneficios? Por poner tres ejemplos, hay más clubes que los han presentado".

Y recuerda que por competiciones europeas y nacionales -más de 82 millones de euros de derechos televisivos de LaLiga en los dos últimos ejercicios- el Sevilla ha ingresado más que en años anteriores. "Es que han dejado las barras de los bares, que venden 10.000 euros al año. Vale, hemos perdido seis millones de euros en abonos. Pero es que hemos doblado los ingresos por competiciones oficiales. No había motivos para presentar este déficit. Ha habido un año para corregir este déficit".