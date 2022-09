La velada disparidad de Lopetegui con la planificación de Monchi

La crisis del Sevilla, que puede llevarse por delante a Julen Lopetegui más pronto que tarde como sospecha ya la mayoría del sevillismo, empieza a dejar pistas de las tremendas diferencias que hay entre sus dos máximos responsables técnicos. ¿Frialdad en la relación, como le preguntaron a Monchi? Más bien pulmonía, por muchas fotos que enseñe de ambos comiendo y riendo juntos. El entrenador guipuzcoano dejó ayer algunos mensajes bastantes diáfanos sobre ciertas desavenencias. Por ejemplo cuando le preguntaron qué diferencia encontraba entre el Barcelona que fichó a De Jong el año pasado y el que ha fichado a Koundé este. ¿Habría descartado él al punta holandés? "Nunca", interrumpió incluso al periodista.

Tenía ganas de decir cosas... y las dijo, aunque en más de una ocasión se mordió la lengua. No lo hizo sobre el estado de Januzaj. Su clarísima respuesta sobre el belga no ha podido sentar bien en la cúpula dirigente del Sevilla... ni a Monchi tampoco. "Son dos llegadas que vamos a tratar de potenciar lo antes posible. Llegan en diferentes contextos. Dolberg fue operado del hombro en el mes de junio y el primer entrenamiento ya con oposición ha sido el de hoy aunque viene en una buena carga física sin contacto, vamos a intentar que su adaptación sea lo más rápida posible", dijo, sin ocultar la lesión del danés por la que pasó de soslayo Monchi diciendo que "el fútbol es un deporte de contacto".

Lo gordo vino con el belga. "Januzaj está bastante más lejos, no ha hecho pretemporada y trataremos de acortar los plazos lo antes posible, porque los jugadores que no tienen el ritmo tienen esa carencia y hay que acortar los plazos. Es un chico que no está en la mejor condición, pero hay que intentar incorporarlos a los dos al puzle nuestro lo antes posible porque estamos compitiendo", dijo el guipuzcoano. Más claro, agua.

Sobre Dolberg fue mucho más amable. La prueba es que lo citó para jugar ante el Barcelona. "Las características de Kasper son diferentes a las de los delanteros que tenemos, y creo que puede mezclar bien y nos puede ayudar. Es un chico joven, que tuvo un buen inicio en el Ajax, en Niza tuvo de todo -dijo en referencia a los robos que sufrió, el Covid, una diabetes y otras lesiones físicas, además de la del hombro-, tuvo un problema físico pero está bien y trataremos de mejorarlo y sacar el potencial que tiene para que nos ayude", aseguró.

A Lopetegui se le preguntó sobre su estado anímico, entre las críticas y esas dudas sobre la planificación. "Estoy como siempre, como siempre. Con mucha ilusión para afrontar un partido tan bonito", dijo lacónico, seco. Y por si hubiera alguna duda de si la cesión de Ocampos tuvo que ver con su relación con el argentino, estuvo muy cariñoso con él. ¿Ha habido alguna cuestión deportiva? "Esa pregunta no es para mí. Lucas es alguien al que queremos mucho, que nos ha dado mucho, al que le deseamos toda la suerte del mundo. Yo soy el entrenador y esas cuestiones de mercado son para el director deportivo".

Pero Lopetegui cerró esa veda para intentar centrarlo todo en un "partido suficientemente bonito como para distraernos con otras cuestiones". Pero sí elogió la planificación azulgrana... "Es un partido precioso, bonito, muy exigente, ante el rival que más y mejor se ha reforzado a nivel mundial, con jugadores de máxima calidad y muchos, que se han unido a una plantilla ya muy, muy buena y un entrenador que es perfecto para la filosofía que ellos buscan potenciar y ése es el rival. A partir de ahí lo más importante es lo que nosotros podamos hacer y hagamos. Y en eso estamos", dijo.