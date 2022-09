Dolberg, en la convocatoria del Sevilla ante el Barcelona

Julen Lopetegui ha ofrecido con más de un día de antelación respecto al partido la convocatoria para el Sevilla-Barcelona de este sábado a las 21:00. Ni siquiera ha esperado para saber si en la sesión de activación de mañana podría estar Rekik, del que ya anunció que tendría muy difícil está. El central no va citado por su lesión ante el Almería y sí está el recién llegado Dolberg.

La lista completa la componen Bono, Dmitrovic, Alberto Flores; Jesús Navas, Montiel, Nianzou, Gudelj, Kike Salas, José Ángel, Acuña, Alex Telles; Fernando, Delaney, Joan Jordán, Óliver Torres, Rakitic, Papu Gómez, Isco; Lamela, Suso, Dolberg, Rafa Mir y En-Nesyri.

Es novedad con respecto a la lista de Almería Acuña, que ya ha cumplido su partido de sanción por la expulsión, en el banquillo, que sufrió ante el Valladolid.

Januzaj no está, a diferencia de Dolberg. Esto había dicho Lopetegui al respecto de sus estados de forma. "Son dos llegadas que vamos a tratar de potenciar lo antes posible. Llegan en diferentes contextos. Dolberg fue operado del hombro en el mes de junio y el primer entrenamiento ya con oposición ha sido el de hoy aunque viene en una buena carga física sin contacto, vamos a intentar que su adaptación sea lo más rápida posible. Januzaj está bastante más lejos, no ha hecho pretemporada y trataremos de acortar los plazos lo antes posible, porque los jugadores que no tienen el ritmo tienen esa carencia y hay que acortar los plazos. Es un chico que no está en la mejor condición, pero hay que intentar incorporarlos a los dos al puzle nuestro lo antes posible porque estamos compitiendo".

Y de Rekik, dijo: "Karim tuvo un problema en Almería y no creemos que vaya a llegar. Vamos a esparar a mañana pero creo que va estar muy justo, muy justo". Pues un rato después de afirmar esto, dejando abierta una puerta a la esperanza, lo descartó.

La ausencia de Rekik, a cuatro días de recibir al Manchester City, invita a pensar que el Sevilla se verá obligado a incluir a Gudelj en la lista A de la Champions. Tecatito, lesionado de larga duración, se quedará fuera con toda seguridad y queda la incógnita de quién será el otro. Lopetegui dijo que ya están decididos los descartes: "Los comunicará el club". Hoy cierra el plazo de inscripción en la UEfA.