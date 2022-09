Lopetegui: "Januzaj está bastante lejos, no está en la mejor condición"

Julen Lopetegui ha dejado sus sensaciones y valoraciones sobre el partido de este sábado del Sevilla ante el Barcelona, un partido que llega en medio de las dudas que ha dejado la planificación de la presente temporada.

"La clave está en rozar la perfección ante un excelente rival, y en eso tenemos que poner el foco, en centrarnos en todo lo que hay que poner ante el Barcelona, y ahí hay una cantidad de claves", aseguró el técnico sevillista.

El guipuzcoano prácticamente ha descartado a Rekik. "Karim tuvo un problema en Almería y no creemos que vaya a llegar. Vamos a esparar a mañana pero creo que va estar muy justo, muy justo". Y dijo que ya tiene claro cuáles son los dos descartes obligados para la lista A de la Champions: "Ya lo comunicará el club". Tecatito es uno. ¿Marcao que también está lesionado es el otro?

Lopetegui intentó centrarse en el partido ante el Barcelona. "El equipo está buscando resultados. Es un partido precioso, bonito, muy exigente, ante el rival que más y mejor se ha reforzado a nivel mundial, con jugadores de máxima calidad y muchos, que se han unido a una plantilla ya muy, muy buena y un entrenador que es perfecto para la filosofía que ellos buscan potenciar y ese es el rival. A partir de ahí lo más importante es lo que nosotros podamos hacer y hagamos. Y en eso estamos".

"Es un partido grande y precioso y tenemos la ilusión de conseguir los tres puntos y ante equipos como este tienes que rayar la perfección. Futbolísticamente no te vale con hacer un buen partido, tienes que hacer un gran partido, y ese es el objetivo. Estamos convencido de que la gente nos va a ayudar y nos va a dar esa energía extra en esos momentos complicados que hay en todos los partidos y ante un equipo como el Barcelona los habrá y seguro que nos va a dar ese soplo de aire fresco que vamos a necesitar", insistió Lopetegui, que no pudo evitar las preguntas sobre la planificación.

Por ejemplo, cómo es el estado de Dolberg y Januzaj, los últimos en llegar. Es muy improbable que alguno vaya convocado ya, sobre todo el belga, según lo que dijo. "Son dos llegadas que vamos a tratar de potenciar lo antes posible. Llegan en diferentes contextos. Dolberg fue operado del hombro en el mes de junio y el prinmer entrenamiento ya con oposición ha sido el de hoy aunque viene en una buena carga física sin contacto, vamos a intentar que su adaptación sea lo más rápida posible. Januzaj está bastante más lejos, no ha hecho pretemporada y trataremos de acortar los plazos lo antes posible, porque los jugadores que no tienen el ritmo tienen esa carencia y hay que acortar los plazos. Es un chico que no está en la mejor condición, pero hay que intentar incorporarlos a los dos al puzle nuestro lo antes posible porque estamos compitiendo".

Lopetegui abundó en algunos asuntos como el perfil de Dolberg, si cumple para lo que necesitaba el equipo. "Las características de Kasper son diferentes a las de los delanteros que tenemos, y creo que puede mezclar bien y nos puede ayudar. Es un chico joven, que tuvo un buen inicio en el Ajax, tuvo un problema físico pero está bien y trataremos de mejorarlo y sacar el potencial que tiene para que nos ayude".

Evitó claramente la respuesta ante la pregunta sobre su grado de satisfacción con la plantilla: "Sobre todo debemos tratar de que todos los que estén estén en condiciones plenas, hoy día no es así. Hemos perdido a Tecatito por el camino, hay otros que no están. Hay un contexto de chicos que han venido y otros que no están en su mejor estado de forma, y debemos trabajar para competir".

Aspectos a mejorar: "Es cierto que hemos hecho dos buenas primeras partes y la segunda no ha sido igual por diferentes detalles y es cierto que tenemos que mejorar y hacer las cosas bien no sólo por un rato. Debemos ser consistentes, ha habido muchos cambios, hay que consolidar el equipo ante las distintas situaciones y circunstancias del mercado. Y debemos acortar los tiempos porque ya estamos compitiendo".

¿Y cómo está entrenando José Ángel ante la baja de Marcao y la duda de Rekik? "Todo el equipo está trabajando bien, en condiciones, sin excepción. Hay algunos que están a disposición y otros que no y no podemos contar con ellos". Es decir, ni sí ni no.

Estado anímico ante las críticas: "Estoy como siempre, como siempre. Con mucha ilusión para afrontar un partido tan bonito".

Distancias con el Barcelona: "Comparar distancias es un ejercicio muy periodístico, pero no nos concierne. Es cierto que el Barcelona es el que mejor se ha reforzado. Lo que más nos importa es lo que hagamos nosotros y conseguir que la foto sea lo más bonita posible. Debemos centrarnos en un partido exigente, duro, difícil, pero también un partido muy bonito".

Cierta precipitación en los cambios: "Sin ninguna duda, las decisiones y las responsabilidades sobre los cambios son del que está hablando, a veces acertamos y a veces no. Debemos seguir creciendo en el rendimiento de la plantilla y también en el del entrenador, claro que sí".

Recuperar la solidez: "Es posible que tengamos que partir de la solidez. Me refería también a eso cuando hablaba de la mandíbula de cristal, en ese sentido. Y a partir de la solidez sacar otras virtudes".

Falta de refuerzos en la medular y el eje defensivo: "Tenemos que trabajar por optimizar todos los recursos, por hacer un equipo reconocible y sólido y así lo vamos a hacer. Tenemos un año bonito y largo. La foto de septiembre vale lo que vale. Me gustaría que fuera mejor, pero la foto definitiva es la de mayo. Debemos tratar de cuanto antes ser capaces de optimizar los recursos y de que las cosas buenas que hemos hecho mantenerlas por más tiempo".

Una plantilla mejorada: "Estoy centrado exclusivamente en lo que está bajo nuestro control, en trabajar con una plantilla que va a mejorar mucho, y estar centrados en ese trabajo para convencer a los chicos que han llegado de la idea"

La privacidad de sus peticiones: "No voy a hacer público lo que yo he pedido o voy a decir o pedir, eso forma parte de nuestra privacidad y además mañana hay un partido lo suficientemente bonito como para distraernos".