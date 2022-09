Así queda la plantilla del Sevilla tras el cierre del mercado de fichajes

El calendario ha dejado una ocasión pintiparada para los ventajistas sobre el rendimiento de una plantilla cerrada con algunas dudas, pese a las múltiples explicaciones que dio Monchi en su oportuno y habitual balance de la planificación, más necesario que nunca desde que no habla en las presentaciones de futbolistas. Primero el Barcelona de Lewandowski; luego el Manchester City de Halaand.

Evidentemente, no son las mejores varas de medir para un plantel que sigue adoleciendo de falta de piezas o fuerza en el eje, en el corazón del sistema defensivo. La casualidad ha querido que apenas haya un futbolista verdaderamente disponible como central para el sábado, ante la duda de Rekik: el joven Nianzou. Y Fernando sigue sin relevo natural.

Seis han sido los fichajes del Sevilla para la temporada 22-23, a saber y por orden cronológico de llegadas: Marcao, Alex Telles, Isco, Nianzou, Januzaj y Dolberg. En total quedan inscritos en LaLiga 24 dorsales, quedándose libre el 25. Y queda la duda de quiénes serán los descartes de la lista A de la UEFA para la Champions, cuyo plazo se cierra esta noche. Han llegado dos centrales, puesto por puesto, por Koundé y Diego Carlos -perfiles muy similares a priori, como dijo Monchi-; un lateral zurdo por Augustinsson; un mediapunta por la lesión de Tecatito y por Ocampos Dolberg.

Los 24 dorsales del Sevilla

Dmitrovic Montiel Alex Telles Rekik Dolberg Gudelj Suso Joan Jordán Tecatito Rakitic Januzaj Rafa Mir Bono Nianzou En-Nesyri Jesús Navas Lamela Delaney Acuña Fernando Óliver Torres Isco Marcao Papu Gómez

Con todo, el director general deportivo solicitó una perspectiva a largo plazo: "Nianzou, que era nuestra opción A, y Marcao no han fichado para los partidos de agosto, sino para cinco temporadas", dijo. Y remató con una frase que es la expresión de un deseo de todo planificador: "La plantilla es la que es y va a pelear por los objetivos que el club plantea". En teoría será un cuarto puesto en la Liga que estará "más reñido que otras veces". El director deportivo volvió a señalar en el rendimiento la valoración de la plantilla, allá por el 4 ó 5 de junio, al final de la Liga.

Perspectiva “A medida que avance la competición veremos un rendimiento mucho mejor de la plantilla; vamos a darle la confianza que se merece”

"Es una plantilla que va a ir a más, que va a ir creciendo con el paso de las jornadas, hay jugadores que han llegado más tarde, que han llegado de una manera u otra, que no conocen a sus compañeros. Y a medida que avance la competición veremos un rendimiento mucho mejor de la plantilla. Vamos a darle a este grupo la confianza que se merece", solicitó, incidiendo en las tremendas dificultades que ha planteado este mercado.

Esas dudas se acrecentaron con la cesión de Ocampos al Ajax, y con las llegadas tardías de Januzaj y Dolberg, la apuesta finalmente elegida para reforzar la delantera. Pero Monchi negó que la planificación hubiera ido amoldándose a las duras condiciones que ha ido imponiendo la realidad del mercado. "No hemos pegado bandazo ninguno. Hemos hecho lo que hemos querido, y habrá a alguien a quien le gustará y a alguien a quien no le gustará. Como si me pongo una camisa azul –la que llevaba ayer– y haya gente a la que no le guste o me diga que por qué no es amarilla. ¿Ha merecido la pena el sufrimiento? Sí, lo ha merecido, porque hemos conseguido lo que queríamos hacer".

Necesidad “Seguirá la regeneración que era necesaria, porque nuestra plantilla se estaba haciendo un poco mayor; en parte se ha rejuvenecido”

Bueno, pues, pese a su intención pedagógica de explicar cuáles son los costes de la plantilla, cómo hay que medir las negociaciones y cuáles eran las prioridades de la planificación, con la necesidad de recuperar el modelo prepandemia de vender para crecer tras dos años "arriesgando y rechazando ofertas", las dudas siguen existiendo. Así que habrá que esperar al rendimiento. Desde luego, no se debe medir éste frente a los dos gigantes todopoderosos que visitarán Nervión en cuatro días. A ver qué pasa. Sobre todo una vez pase por el Sánchez-Pizjuán el amenazante tsunami doble de Lewandowski y Halaand. Medir en esos dos partidos el rendimiento sería injusto y ventajista, ciertamente... O simplemente sería resignarse a la realidad de que el Sevilla hace tiempo que tocó su propio techo.

Obligación “Este mercado era el de reajustar situaciones económicas con las ventas importantes de Diego Carlos y de Koundé”

Sí se quedó en el tintero, entre tantas explicaciones sobre la planificación que más ampollas ha levantado en años, el asunto de las inscripciones en la lista A de la UEFA. Gudelj y Munir, dos de las fichas más altas de la temporada pasada, fueron los sacrificados hace un año. Algo que no es idóneo, porque esas exclusiones de la Champions no crean buen ambiente en el vestuario. Pero en el Sevilla se ha instalado esa norma. Con Jesús Navas como único canterano, el tope de inscripciones en la lista que debe presentar hoy, antes de las medianoche, el Sevilla a la UEFA es de 22, sobre 24 dorsales ya inscritos en LaLiga: Dolberg con el 5 de Ocampos y Januzaj con el 11 de Munir.

Paradójicamente, Gudelj, que sería de nuevo candidato junto al lesionado Tecatito, puede que tenga que jugar el martes ante el City, por la lesión de Marcao y la duda de Rekik. A no ser que el Sevilla apueste de verdad por José Ángel y/o Kike Salas, incluso con uno de ellos en la lista A, y cuenten de veras para Lopetegui. Las dudas permanecen, sobre todo en el corazón del sistema defensivo, esa piedra angular que empezó a fallar la temporada pasada con la lesión de Fernando. A ver el rendimiento...