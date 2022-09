Monchi: "Me encanta Dolberg y lo quise fichar en invierno"

El director general deportivo del Sevilla ha explicado muchos asuntos, entre ellos la elección de Dolberg, en su balance ante los medios de comunicación este mediodía en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán. Se trata de una cita habitual con los periodistas que suele hacer Monchi para realizar el balance de la planificación, más necesaria aún desde que las presentaciones de futbolistas no cuentan con su participación, y justo antes de tomar vacaciones después de su verano más complejo y difícil.

Ha sido el verano de más debate en torno a la planificación de los que se recuerdan. Monchi no se ha librado de las críticas. Y ha asegurado que ha sido "un mercado difícil, con decisiones que difícilmente iban a ser comprendidas, pero con el que el Sevilla ha vuelto a su modelo de negocio prepandemia".

Y ha asegurado que una de las apuestas, la de Dolberg, le "encanta" a él personalmente. "Dolberg me encanta desde que juega en el Silkeborg, y ya lo manejábamos en invierno, pero el Niza no lo dejaba salir. Y cuando hemos visto la oportunidad hemos ido a por él, porque a mí personalmente me encanta y responde al perfil que el míster quiere".

En ese contexto ha explicado por ejemplo por qué ha elegido a Dolberg frente a otros nombres como Raúl de Tomás, Lucas Boyé, Sadiq... "Han salido 15 nombres más… Ayer leí Mario Hermoso. Cuando un nombre sale en la prensa no significa que fuera una opción. El de Lucas Boyé sí era una opción y es un perfil muy parecido al de Dolberg. Buscábamos un delantero técnicamente bueno, que pueda jugar de espaldas y que meta goles. Eso no quiere decir que vaya a hacer 20 goles. Hemos podido hacer gestiones, a ver si un jugador puede salir. Pero os recomendaría que no os dejarais llevar por la vorágine de nombres que salen. El perfil lo teníamos claro.

Relación con Lopetegui: "No ha habido enfriamiento ni mucho menos, esta foto, que podéis ver -la enseñó a la concurrencia con su móvil, fue el otro día comiendo con él… ¿Enfriamiento? En absoluto. Yo he tenido muchos entrenadores y con todos he trabajado igual, a mí me piden los entrenadores los perfiles, quiero un central zurdo, un lateral tal… Y los nombres los propone la dirección deportiva. Cuando hay un nombre sugerido y coincide con la dirección deportiva no hay que buscar más. Pero siempre seguimos los perfiles que marca el entrenador, y el nombre lo pone la dirección deportiva".

Raúl de Tomás no fue opción: "No ha sido una opción ni tampoco una petición de Lopetegui. Voy a poner un ejemplo. Te gusta Benzema, sí; has pensado en Benzema, no. Con Raúl de Tomás pasa lo mismo, ni lo hemos barajado porque no entraba en los parámetros económicos que pensábamos necesarios para traer a un delantero".

Sin oferta por En-Nesyri: "No, no ha habido ofertas. He leído una oferta de no sé cuántos millones de euros, no ha habido nada, más allá de llamadas, de tanteos, pero no, no ha habido oferta".

¿Mejor o peor plantilla? La de hoy, con un punto de nueve, no es mejor que la del año pasado, porque teníamos siete de nueve. Pero el equipo va a crecer. Yo tuve una plantilla que tuvo la peor clasificación del Sevilla conmigo de director deportivo, quedó novena y estaban Rakitic, Jesús Navas, Negredo, Medel, Kondogbia… Y quedaron novenos. Es la peor plantilla nivel de resultados. ¿A nivel de jugadores? Ya lo veremos el 4 ó 5 de junio, ya lo veremos, no hay otro juez. Yo puedo estar defendiendo mi proyecto tres días con argumentos fuertes y enfrente mía otra persona contra mi proyecto con argumentos igual de fuertes… Es que Dolberg no va a meter goles… Kanouté era un tío sin gol y no quiero compararlo".

Monchi ha dado por cerrada la plantilla salvo una oportunidad inesperada. El Sevilla aún tiene hueco para un dorsal a inscribir en la Liga. Con los seis fichajes realizados (Marcao, Alex Telles, Nianzou, Isco, Januzaj y Dolberg) hay 24 dorsales. Otra cosa será la inscripción en la Lista A de la Champions, ya que sólo puede inscribir a 22 por el cupo de canteranos y, de entrada, ya no puede incluir a dos futbolistas ahora: uno de ellos será el lesionado Tecatito. Si fichara a otro jugador y no fuera canterano para el puesto de central o medio centro, dos posiciones deficitarias en la plantilla, serían dos los futbolistas sanos no inscritos en la Champions... A no ser que se produzca alguna salida, claro.