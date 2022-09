Monchi: "La plantilla va a ir a más con el paso de las jornadas"

Cerca de una hora ha estado Monchi dando sus explicaciones ante la prensa después de la planificación que más debate ha suscitado en años. El director general deportivo del Sevilla ha atendido a muchas preguntas y también ha dado sus argumentos sobre lo que él entiende que es un "regreso al modelo de gestión del Sevilla", que había abandonado "en los dos últimos años y medio por la pandemia y por la decisión osada del club de arriesgar".

Una de las primeras cuestiones que respondió Monchi es si con los seis fichajes y los 24 dorsales que hay en la actual plantilla esta se da por cerrada o se puede esperar algún movimiento más a lo largo de este último día de mercado. "Quedan diez horas y siempre que esté abierto el mercado hay posibilidades. Si no hay nada que yo piense o pensemos que sea una cosa fuera de lo normal y diga que, aunque no lo necesito, me viene bien, la plantilla es la que es y va a pelear por los objetivos que el club plantea".

Monchi insistió más de una vez en que es una plantilla que irá rindiendo cada vez más: "Es una plantilla que va a ir a más, que va a ir creciendo con el paso de las jornadas, hay jugadores que han llegado más tarde, que han llegado de una manera u otra, que no conocen a sus compañeros. Y a medida que avance la competición veremos un rendimiento mucho mejor de la plantilla. Vamos a darle a este grupo la confianza que se merece".

El paso atrás del Ajax con Ocampos: "La explicación es sencilla o compleja, como la queramos ver. Nosotros recibimos una oferta a principios de semana por Lucas, un interés importante. Hubo cuatro o cinco mails hasta que se llegó al acuerdo. Era un acuerdo en unas condiciones buenas para todas las partes, para el Ajax, para Lucas y para el Sevilla. Y con la premura del cierre de mercado el jugador viajó. Y nuestra sorpresa fue el martes por la noche cuando llega a Ámsterdam, primero por su agente y luego por el Ajax, que su board, el equivalente al consejo de administración, no veían la operación viable. Nos sorprendió porque en veintitantos años como director deportivo es la primera vez que me pasa. Hay que entender la situación de Lucas, que aparte de un magnífico jugado y profesional, es persona e intentamos buscar una solución en la que todas las partes pudiéramos encontrarnos algo más cómodos. Ellos nos hicieron un planteamiento que veíamos como una buena salida para esa situación. Lucas estaba en Ámsterdam, habiéndose despedido. Sin ser la operación inicial, creo que hemos encontrado un camino bastante bueno en el que todas las partes volvíamos a estar satisfechos, y sin tener que ver la fotografía de un momento duro para Lucas, que era lo que priorizaba en ese momento. Creo que hemos encontrado una situación para que la persona y el futbolista, y el club, estuviéramos lo más cómodos posibles. Dentro de una situación difícil, que es la primera vez que me pasa, y creo que se ha reaccionado de la mejor manera posible".

Las condiciones económicas del Sevilla: "Yo dije en los Fieles de Nervión que era el mercado más ilusionante que me tocaba vivir porque sabía todo lo que podía ocurrir. Y me cargué de esa ilusión para afrontar estos dos meses de la mejor manera, porque se iban a tomar decisiones complicadas y difícilmente entendibles. Permitidme una reflexión: nosotros en los dos últimos años y medio, en parte por la pandemia y en parte porque el club siendo más atrevido u osado que otras veces, nos hemos separado un poquito de nuestro modelo de negocio y hemos arriesgado rechazando ofertas y apostando por una posibilidad que nos permitiera en un futuro éxitos deportivos y económicos. Por eso arriesgamos y rechazamos ofertas. Apostamos en invierno por Jesús Corona y por Martial. Todo el mundo compraba esa posibilidad, con las espaldas cubiertas, porque sabíamos que podíamos volver de nuevo a nuestro modelo de negocio porque teníamos activos. Viendo que teníamos activos y que podíamos retornar a nuestro modelo lo hicimos. Y este mercado era el de reajustar situaciones económicas con las ventas importantes de Diego Carlos y de Jules Koundé y con la salida de jugadores que ya no contaban, creo que hemos sido capaces de hacer unas salidas bastante interesante y nos ha permitido reajustar esos números".

La regeneración de la plantilla: "Al mismo tiempo había que construir una plantilla y realizar una regeneración que se ha empezado y que se seguirá haciendo, no ya en este mercado, sino en siguientes, seguir provocando una regeneración que está en nuestra mente, porque nuestra plantilla se estaba haciendo un poco mayor y creo que en este mercado ya hemos sido capaces de rejuvenecerla en parte.

La voluntad de los futbolistas: "No es fácil, el mercado es el que es, los jugadores no quieren salir cuando tú quieres, esto no es, ‘oye, tú no cuentas, tú para allá’. Equilibrar todo y buscar una plantilla competitiva no era fácil. Respetando todas las opiniones, porque cuando me alaban no voy dando las gracias uno a uno, cuando me critican también lo acepto y lo respeto. En ese entorno, en esa situación, creo que hemos hecho un mercado difícil, complicado. Y la nota qué más da, la nota la ponen los exámenes finales, que son en junio. A lo mejor pensamos que estamos bien cubiertos en el lateral izquierdo y luego no rinden, porque esto es fútbol. En un mercado muy complicado hemos sido capaces de reorganizar nuestro recorrido económico y volver a nivel prepandemia, ya estamos poniendo las bases, y con una plantilla que nos da la confianza necesaria para pensar que vamos a estar en la pelea de los objetivos. Y que creo que a medida que vaya avanzando la competición nos parecerán el Papu más alto, Jesús Navas más guapo, que es difícil, y En-Nesyri con más pelo".

Un mercado sin bandazos: "No hemos pegado bandazo ninguno. Hemos hecho lo que hemos querido, y habrá a alguien a quien le gustará y a alguien a quien no le gustará. Como si me pongo una camisa azul y haya gente a la que no le guste ¿Ha merecido la pena el sufrimiento? Sí, la ha merecido, porque hemos conseguido lo que queríamos hacer".

La tardanza y el precio justo: "Todo el mundo sabía o no sabía lo que iba a pasar. El mercado marca unas pautas. Se podía intuir que iban a salir Diego y Jules. ¿Eso significa que tengamos que pagar al día siguiente al sustituto, pagando mucho más de lo que vale el sustituto? Creo que no. Los jugadores no vienen para las primeras semanas de agosto, Nianzou y Marcao vienen para cinco años. Y yo intento que Marcao no me cueste 20 millones de euros. Y vino a principios de julio, luego se lesionó. Tanguy era la primera opción, era él. Y si el Bayern me pide 30 millones de euros no los voy a pagar. Voy a intentar pagar lo que yo creo que vale, y es lo que hemos pagado, que son 16. Me llama la atención que me digáis que son perfiles distintos a los de Koundé y Diego Carlos porque no lo creo, un francés de 20 años y un brasileño de 25 años, uno que viene de jugar en el Bayern y otro que viene ya con una trayectoria contrastada".

Isco y Januzaj, libres y fichados tarde: "Lo mismo, por qué tengo que pagar más. En la primera reunión con Isco, las condiciones no eran las que yo creía. Cuando hemos coincidido, en las económicas y las deportivas, lo hemos hecho. Januzaj es distinto, viene condicionado por la lesión de Tecatito y por lo de Lucas. Y cuando hemos visto que eran unas condiciones acordes a nuestra idea la hemos hecho".

Sólo 25 fichas federativas: "Estáis olvidando una normativa federativa que dice que los equipos pueden tener 25 licencias, y hasta hace una semana teníamos las 25 licencias ocupadas, hasta que Rony ha salido al Troyes. No es antiguo lo de la carta de libertad… No puedo hacer eso. No puedo tener aquí a 29 jugadores, porque eso produce un estrés que luego encuentras una solución o no. De Lucas no teníamos pensado salir de él, había una oferta muy buena por él. Y cuando llegó la estudiamos y la aceptamos, teníamos ya el repuesto, que era Januzaj, que además puede desenvolverse bien por la izquierda. Pero no, no ha condicionado nada que cambiaran las condiciones de salida de Ocampos".

El coste real de cada futbolista: "Los jugadores tienen la sana costumbre de querer cobrar un salario. Puedes comprar un jugador que valga 20 millones de euros y le pagues un millón de euros de salario y fichar a un jugador que cueste cero y te cueste más caro. Porque no sabéis lo que cobran Isco, Januzaj, Tanguy, Marcao, Dolberg, ni Alex Telles. Yo esperaría a la Junta de Accionistas para mirar el coste de la plantilla.

Más dinero en el campo del aconsejable: "El dinero en el campo… Los ingresos ordinarios de este club son más o menos 180 millones vamos a poner 200. La mayoría de los estamentos del fútbol recomiendan que el coste y esto es importante, salario más amortización (el coste del jugador dividido en los años de contrato, más su salario, más si hay comisión), recomiendan que el 70% sea para los costes de plantilla. De 200 millones, en el Sevilla debería ser de 140 millones. Y el coste de la plantilla actual, los 24 jugadores, sin contar los cedidos, cuesta en torno a 175 millones de euros… No es que el dinero esté en el campo, es que tenemos más dinero en el campo del que tenemos que tener. Y voy un poco más allá. Los ingresos ordinarios del Sevilla, y ahora vamos a decir la verdad son 180-185 millones. Si os vais a la Junta de Accionistas y veis la cuenta de pérdidas y ganancias, los costes del club son sobre 230-240 millones de euros, y por eso, porque siempre estamos arriesgando, por eso llevamos tres años en Champions, y por eso hemos ganado lo que hemos ganado con este modelo de negocio, es el que nos ha dado todo".

Firme apuesta por el modelo de negocio: "Nuestro estadio es el que es, nuestros ingresos ordinarios son los que son y no podemos generar más. Y eso nos permitiría una plantilla de equis. Y porque hemos sido osados y hemos hecho las cosas bien de vez en cuando, hemos presentado unos números importantes históricamente, salvo los dos últimos años. Y esos números han sido buenos y han venido seis Europa League, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España, no sé cuántas clasificaciones europeas y de Champions… Es nuestro modelo y es el que deberíamos potenciar, esté quien esté en la presidencia o en la dirección deportiva. Nos separamos estos años de nuestro modelo y hemos vuelto a él. Y debemos seguir así porque nos ha dado resultados".

Cierre de mercado y calendario: "FIFA, UEFA y las ligas tienen que sentarse un día y razonar que el mercado no puede estar abierto en la tercera o la cuarta jornada. Es una locura A mí me gustaría que se hiciera un estudio sobre los precios que se pagan en los últimos día de mercado y compararlos con el rendimiento de esos fichajes. Una vez que el campeonato empieza el mercado debe estar cerrado, para que no sucedan estas locuras de los últimos días".

Luismi Cruz, al Barça B: "El Sevilla Atlético ha bajado de categoría y nos encontrábamos con una generación de jugadores que se quedaban en un híbrido: no eran jugadores para competir en Segunda RFEF, porque no les sirve para crecer, y no están preparados al cien por cien para el primer equipo. Y analizando cada jugador y hemos ido dándole salida. En el caso de Luismi pensamos que lo mejor para su crecimiento era el Barcelona B. No veo mucha diferencia respecto a Zarzana (Marítimo Funchal), Juanlu (Mirandés) o Iván Romero (Tenerife)".