Dolberg se apoya en Delaney para jugar "desde ya"

Kasper Dolberg (Silkeborg, 06-10-1997) dejó sus primeras impresiones a través de los medios del Sevilla en una amplia entrevista que concedió en inglés. El idioma es una de las principales barreras que tiene que empezar a superar desde ya, en la rápida adaptación que requiere su llegada tardía, justo al final del mercado y con tres jornadas disputadas por esa sinrazón de que el plazo de transferencias se cierre, en las grandes ligas europeas, mucho después del inicio del calendario. Y para saltar esa valla cuenta con su compatriota Delaney.

Ambos se conocen perfectamente de la selección danesa. El talentoso delantero escandinavo, al que siempre se lo ha calificado de algo frío, está impelido a adaptarse cuanto antes por las circunstancias de un calendario comprimido por el Mundial de Catar... "Espero poder entrar en el once y empezar a marcar goles y a disfrutar. Quiero jugar, quiero marcar goles y quiero ganar partidos de fútbol. Así que por eso estoy aquí", decía.

🗣️ Dolberg, en su primera entrevista como sevillista: "Quiero jugar, marcar goles y disfrutar". 💪#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 1, 2022

Por eso la ayuda de Delaney será importantísima. "Lo llamé cuando estaba a punto de pasar. Me explicó mucho sobre el club y cómo es la vida aquí. Está contento aquí. Así que me dio muy buenas sensaciones y fue muy agradable escucharlo y saber un poco qué esperar y cosas así. Tuvimos una buena charla", reconoció el punta, que en octubre cumplirá 25 años.

El futbolista, además, se ofrece para jugar desde ya. Siento que estoy para jugar desde ya. Me siento muy bien. He tenido una buena rehabilitación que ha ido muy bien y he estado entrenando duro durante muchas semanas. Estoy bien", dijo sobre esas dudas que había en torno a una lesión de hombro que ya dejó atrás. Monchi fue preguntado por esto y dijo también que se estaba ejercitando a pleno rendimiento con sus compañeros y que estaba "disponible si lo cree oportuno el entrenador". Sería raro verlo en la convocatoria.

El joven escandinavo habló de recibimiento que ha tenido en el vestuario, en el Sevilla. "Me siento muy bien. Estoy muy ilusionado. Es un club enorme. Estoy deseando empezar. Me han recibido muy bien. Todo el mundo ha sido muy amable conmigo y muy acogedor. Estoy muy, muy contento", dijo el ex jugador del Niza y el Ajax.

En un plano más amplio, Dolberg habló de sus motivaciones en el Sevilla. "Creo que es un club enorme y lo ha demostrado durante muchos años. Hay muchos jugadores de calidad con los que tengo ganas de jugar. La Liga es la liga que siempre he seguido de niño. He visto mucho fútbol español, así que también he visto muchos partidos del Sevilla. Obviamente estoy al tanto de los trofeos, de los jugadores que han pasado por el club y del estadio", dijo.

Precisamente ese seguimiento del campeonato español cree que le ha influido y que lo beneficiará. "La Liga era la liga que veía cuando crecía. Así que creo que en cierto modo ha afectado a mi forma de jugar, a mi forma de ver el fútbol y cosas así. Creo que encaja conmigo. Creo que me encaja muy bien, de hecho", aseguró.