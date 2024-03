Embarba: "El Sevilla no querrá ser el primer equipo en perder con el Almería"

El extremo del Almería Adrián Embarba analizó la situación del próximo rival del Sevilla, un Almería que figura como farolillo rojo, colista descolgado con poco que decir ya en la Primera División. El lunes lo visita el Sevilla para cerrar la jornada vigésima octava jornada. El Almería no ha ganado ningún partido aún, una circunstancia casi inédita en la competición. Y allí saben que ya ningún equipo que ser el primero que pierda ante el colista...

"Creo que todos los rivales saben que somos un gran equipo, que tenemos muy buenos jugadores, aunque no están saliendo las cosas, también hay que ser realistas, pero no creo que quieran ser el primer equipo que pierda con el Almería", argumentó ante la prensa.

"Nosotros en algún momento vamos a ganar, porque lo tengo claro y porque lo merecemos y no creo que sea fácil por eso mismo, porque todos saben que tenemos buen equipo", insistió el extremo, quien también se refirió a la derrota de la anterior jornada en Vigo ante el Celta (1-0) en "un partido clave porque era contra el rival que marcaba la diferencia de la salvación".

Sobre el ánimo del equipo reconoció que "el vestuario está dolido, quiere conseguir una victoria y da igual el rival", en alusión a que el colista aún no ha ganado en lo que va de Liga e intentará hacerlo por primera vez el próximo lunes en la visita del Sevilla.

La goleada de Nervión

También recordó el partido de la primera vuelta: "En Sevilla fue un partido de los peores de la temporada (derrota por 5-1) en el Sánchez-Pizjuán", recordó el futbolista madrileño, quien precisó que no tienen ánimos de venganza por ello pero que sí quieren ganar "por orgullo propio".

Embarba apuntó que esta temporada "en algunos partidos" han jugado mejor "con rivales de arriba o equipos grandes" y que no cree "que sea fácil para los equipos rivales jugar" ante el Almería.

Embarba, pese a que el objetivo de la permanencia están muy complicado, dijo que "hasta que lo digan las matemáticas hay que pelear" porque "este equipo tiene compromiso" y cree "que lo demuestra cada fin de semana".

"Estoy de acuerdo con esa filosofía de que no hay que mirar ya ni las matemáticas ni el objetivo, sino ganar un partido. Llevamos toda la temporada pensando en eso y lo que hay que hacer es ganar uno. No puedes ganar diez partidos si no ganas el primero", señaló.