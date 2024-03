Ocampos y las bajas en la derecha: a por su séptima posición esta temporada

Llegó a jugar de portero en aquel partido con el Eibar de Mendilibar en el que le detuvo un remate, sobrepasado el minuto 100, a su ahora compañero Dmitrovic. Fue en plena pandemia, en julio de 2020, y Lucas Ocampos fue noticia por tener que relevar a Vaclík, lesionado y con todos los cambios hechos, al final del partido.

El argentino se ha caracterizado por ser un futbolista que siempre da el paso al frente en los momentos inesperados, cuando las contingencias obligan a saltarse el guión previsto. Y así, en sus cuatro temporadas en total en el Sevilla -del que sólo ha faltado en la extraña cesión por media campaña al Ajax para que llegase Januzaj- ha jugado casi de todo.

En Almería podría volver a una posición que ya conoce, la de lateral o carrilero derecho. Hay relativa calma en el Sevilla ante la situación del flanco de estribor. También porque la clasificación se mira ahora de otro modo. Jesús Navas se lastimó el tobillo contra la Real Sociedad y Juanlu, que estaba llamado a seguir siendo su relevo, ha sufrido una elongación muscular y está descartado. Ocampos, en cambio, fue de los jugadores que se ejercitaron este martes, segunda jornada de descanso del equipo.

El esguince que sufrió el palaciego no es grave y podría forzar, ya que no está ni descartado para el partido del lunes en Almería, tampoco es plan que apriete más de la cuenta, sobre todo si está al quite el polivalente apagafuegos del Sevilla... Lucas Ocampos.

Sólo esta temporada, con tres entrenadores distintos, el argentino ha jugado en media docena de posiciones distintas: extremo derecho, extremo izquierdo, mediapunta, interior derecho, interior izquierdo y delantero. En el fútbol más directo y de bandas de Mendilibar solía actuar por fuera en uno de los dos flancos, según las necesidades del equipo.

Con Diego Alonso y su giro a un fútbol de más control y toque -casi siempre inane-, actuó de interior en un 4-3-3 en el que lo mismo aparecía por la derecha, por la izquierda o por el centro. Y ya con Quique Sánchez Flores completó su abanico de opciones. Empezó siendo extremo izquierdo en el inicial 3-4-3 y terminó como carrilero en el sistema híbrido de 3-5-2 en el que en la fase defensiva actuaba de lateral izquierdo y en la ofensiva se desplegaba como extremo o interior izquierdo.

Pero en medio hasta fue delantero. Actuó con Isaac en la doble punta mientras estaba En-Nesyri en la Copa de África en varios partidos: Alavés, Girona, Osasuna... Y cuando regresó de África el marroquí para acoplarse arriba con Isaac, se acomodó al carril izquierdo. Ahora lo llama el carril derecho...

Precisamente ahí ha jugado en temporadas anteriores cuando, como tantas veces, respondió a las necesidades del equipo. Y ahora vuelve a estar necesitado el Sevilla de Quique. Si Jesús Navas no llega, que tampoco sería descartable....