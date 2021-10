En-Nesyri vuelve a estar en la convocatoria de 23 del Sevilla; Rekik y Papu, aún no

Julen Lopetegui ha ofrecido una lista de 23 convocados para el partido Sevilla-Osasuna, de la duodécima jornada, entre los que vuelve a estar Youssef En-Nesyri. En cambio, siguen ausentes Rekik y Papu Gómez.

En-Nesyri ya fue citado para recibir al Levante, aunque finalmente no jugó porque Lopetegui no tuvo necesidad de forzarlo. En cambio, no viajó a Palma de Mallorca, adonde sí fueron el meta Javi Díaz, que ahora le cede el puesto a su compañero en el filial Alfonso Pastor, y el delantero Iván Romero.

Rekik se lesionó el isquiotibial izquierdo en el partido de Champions jugado por el Sevilla en Lille. Y el Papu no juega tampoco desde el rato que salió en aquella cita en el estadio Pierre Mauroy.

📋 Julen Lopetegui ofrece una lista de 2⃣3⃣ convocados para el #SevillaFCOsasuna de esta tarde en Nervión. 🏟️⚪️🔴#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 30, 2021

La lista completa la forman Dmitrovic, Bono, Alfonso, Jesús Navas, Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña, Augustinsson, Gudelj, Fernando, Delaney, Joan Jordán, Rakitic, Óliver Torres, Ocampos, Óscar Rodríguez, Lamela, Suso, Idrissi, Munir, Rafa Mir y En-Nesyri.