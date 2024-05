Encauzada la renovación de Isaac por el Sevilla a falta de la firma

Las aristas que había en la negociación de Isaac Romero y el Sevilla para su renovación han quedado pulidas salvo matices y las partes ya han llegado a un principio de acuerdo para que el futbolista firme un nuevo contrato hasta 2028. No es un asunto baladí este puesto que el lebrijano cumple su vigente contrato en junio y su fulgurante irrupción en la Liga había atraído a pretendientes que podrían hacer peligrar su futuro como sevillista. No será así.

El lunes pasado hubo una reunión clave en la que quedó consensuado el principio de acuerdo para un nuevo contrato que, según avanza Relevo, será hasta 2028, por tres temporadas más, y tendrá una cláusula de rescisión de 40 millones de euros. La anterior, tras disputar más de 15 partidos oficiales con el primer equipo -16 encuentros con seis goles y cuatro asistencias- ascendió de 15 a 20 millones de euros.

Siendo buena la noticia, hay que aclarar que todavía no está firmado el contrato y en el club nervionense quieren ir con calma y no harán oficial aún la renovación hasta que no se ponga negro sobre blanco con todas sus cláusulas el nuevo contrato. Entre otras cosas porque hay algo que no depende del club y que corresponde a la representación del jugador por su agencia con alguna desavenencia por la comisión para ésta una vez se firme la renovación.

Es posible que de aquí al domingo, cuando se cierra la temporada con el Sevilla-Barcelona, el club anuncie la renovación de Isaac. Las conversaciones iniciales dejaron un panorama algo inquietante porque el lebrijano había irrumpido con mucha fuerza en el primer equipo y su gol triunfal al Atlético de Madrid lo puso en el primer plano del panorama nacional.

Por aquellos momentos en mitad de febrero su cotización subió como la espuma y propuso un panorama favorable al jugador para su renovación. Su agencia de representación comenzó pidiendo 2,6 millones brutos como sueldo anual. Pero luego decayó en parte la estrella del futbolista, dejó de ver puerta y la lesión en el derbi apaciguó la ola mediática de Isaac. El resultado es un principio de acuerdo que hará feliz al futbolista y que encauza el nuevo proyecto con una apuesta por la cantera que tiene en el lebrijano uno de sus baluartes.