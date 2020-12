"Sería un regalo de Dios terminar en el Sevilla con 37 años"

Salió de Brasil con 18 años y acumula 451 partidos oficiales en Europa. De ellos, nada menos que 63 de Champions League. Pero Fernando Reges Mouta (Brasilia, 25-07-1987) se ve físicamente "como cuando tenía 24 años" y quiere seguir compitiendo en la élite hasta los 37 ó 38. Si puede ser en el Sevilla, mejor. "Sería terminar a un altísimo nivel". Para ello se cuida día a día...

–¿Cómo se encuentra ante una semana de tanto nivel?

–Bien, nos encontramos muy bien. Esta semana tenemos dos partidos muy duros. Si ganamos al Chelsea sabemos que nos quedamos primeros, pero será difícil. Y tenemos otro partido importante contra el Madrid, queremos los tres puntos.

–Pero primero... el Chelsea.

–Sí, claro. El primer objetivo era estar en octavos, pero ahora tenemos la oportunidad de ser primeros de grupo. Y en la próxima fase si quedas segundo es más difícil pasar la eliminatoria. Es muy importante el partido del miércoles.

–No es semana para que rote Fernando siendo un pilar del Sevilla.

–No sé qué va a pasar. Yo estoy siempre preparado. Tengo que estar listo y hacer lo mejor. Si me deja descansar también lo debo entender, son muchos partidos.

–¿Cuál es su secreto, a sus 33 años, para sobrellevar esa carga de partidos y responsabilidades?

–Yo me siento igual que cuando tenía 24 ó 25 años. Tengo siempre los mismos dolores y los mismos cansancios, ni más ni menos. Yo afronto las cosas siempre igual, trabajando mucho por el equipo. Después de un partido duele todo. La Liga española exige una intensidad muy grande.

–¿Se ve como un pilar del Sevilla?

–Yo me considero un jugador importante, y no sólo por jugar, sino en el vestuario. Quiero ayudar a los más jóvenes, porque yo sé que es muy complicado estar en un equipo como el Sevilla.

–Ese derroche táctico y físico en cada partido, el posicionamiento, leer los movimientos...

–Algunas cosas se tienen por talento, no sé de dónde salen. Siempre he sido un jugador que intento aprender con los entrenadores, y he aprendido muchísimo en mi carrera, con la experiencia de tantos años. Lo cierto es que tienes que trabajar mucho todos los días para hacer las cosas bien.

–¿Pesa más el talento innato, la experiencia o la preparación?

–Tienes que estar muy bien físicamente, por más que tú tengas talento, si no estás bien físicamente, el fútbol de hoy en día es difícil. Lo primero es estar bien físicamente.

–451 partidos en Europa desde que salió del Vila Nova al Oporto...

–Normalmente un jugador de 18 años juega en la segunda liga de Brasil y después en la primera liga para luego salir a Europa. Pero yo tuve una oportunidad muy buena en mi carrera. Es muy difícil salir de un club como Vila Nova directamente al Porto. Y eso fue muy bueno para mí. Estoy muy contento con mi carrera. Es muy difícil mantener el nivel. Y me alegro mucho de estar en un club como el Sevilla.

–Además, la posición de 6 es de las más complicadas...

–Siempre he jugado de 6. Alguna vez he jugado de 8, o de central, aquí en Sevilla. Es una posición clave, en la que te desgastas muchísimo porque tienes que estar concentrado todo el partido. No te puedes equivocar.

–¿No produce fatiga mental?

–También, porque tienes que poner mucha concentración. Pero sabes que estás haciendo las cosas bien, te desgastas pero sales contento con tu equipo.

–En Londres ya jugó de central...

–Y luego contra Osasuna en casa. En el Sevilla me siento muy cómodo, entreno a veces en esas posiciones y estoy muy cómodo. Me siento igual de 5, de 6 o de 8. Al principio no sabes qué hacer fuera de tu sitio, pero ya estoy cómodo.

–Como 8 hay otro tipo de carga física, más sprint, más frenada...

–Es totalmente diferente. Contra el Chelsea empecé de 8 y terminé de central. Es diferente cómo corres y el desgaste físico. Pero con la rutina vas aprendiendo.

–La temporada pasada le vino bien que la lesión de aductor coincidiera con el parón...

–La verdad es que me vino muy bien. No habría jugado los partidos que jugué, principalmente los de Europa League. Vino bien, pude jugar y salimos campeones.

–¿Se le puede hacer larga la temporada al Sevilla, sin descanso?

–Es muy complicado para todos los equipos. Son dos temporadas seguidas. Paramos diez días, muy poco. Todos los equipos pueden tener problemas. Si estoy cansado debo jugar, si tengo que hacer un sprint, lo tengo que hacer. Es un riesgo, pero no podemos hacer nada, sino continuar jugando y pedir a Dios que no pase nada...

–El Sevilla, además, es un equipo que gana sufriendo, con marcadores muy ajustados...

–Estamos tardando mucho para hacer gol, y tienes que estar muy concentrado para no encajar. Estamos marcando en los últimos minutos, pero lo importante es ganar. Con el Athletic de Bilbao hicimos un partidazo y perdimos. Tenemos que intentar marcar antes, y continuar trabajando.

–A veces, si marca pronto, le cuesta cerrar el partido...

–Sí, debemos cerrar los partidos cuando marcamos pronto yendo por el segundo o el tercer gol. Pero todos los equipos son muy buenos, es muy difícil la Liga española. Estamos contentos porque creamos ocasiones. Contra el Celta salió. Hay que continuar creando ocasiones.

–¿Con Banega se controlaban mejor los marcadores cortos?

–Es difícil tener un jugador como Banega, por la calidad que tiene, se encuentra en muy pocos equipos. Ahora Ivan ha venido y es espectacular también, nos ayuda muchísimo. Es muy fácil jugar con Ivan, con Joan también, Óliver. Tienen mucha calidad técnica y después son jugadores muy humildes. Es muy importante que el compañero te escuche. En el Sevilla son todos muy humildes. Hay que continuar. Estamos en el buen camino y debemos continuar.

–¿Tiene tiempo para ver fútbol?

–Muchísimo, principalmente los domingos. Hay partidos buenísimos y ahí a mi mujer no le gusta mucho, porque me paso todo el día viendo fútbol, me encanta. Este domingo vi un rato el Valencia-Atlético, el Celta-Granada en directo... la remontada de 3-1.

–¿Qué espera del Chelsea?

–No lo vi el domingo, pero sé que está muy bien, tiene mucha calidad. Va a ser un partido duro. Equipos como Chelsea, Real Madrid o Barcelona tienen jugadores que pueden hacer la diferencia en cualquier momento. Tenemos que estar muy concentrados.

–Ellos jugaron el domingo ante el Tottenham, un día después...

–Esos equipos están acostumbrados a jugar de tres en tres días. Y tienen plantilla. Nosotros también tenemos calidad y podemos hacer daño. Allí nos salió un gran partido, tuvimos mucho el balón y es un equipo que sufre sin balón. Aquí van a venir con todo, quieren ser primeros y aquí va a ser mucho más difícil que en Londres.

–Y luego llega el Madrid...

–Y es importante también. Queremos darle continuidad a nuestras victorias. Pero el Madrid viene de un momento difícil y querrá ganar los tres puntos. Estamos preparados para este partido también.

–¿Ve preparado al Sevilla para tan altos retos, sin descanso?

–Será difícil. Es lo que queríamos, estar en este momento y jugar todos estos partidos. Y me alegro muchísimo de estos retos.

–¿Cómo gestiona Lopetegui esa presión continuada?

–Es difícil para el entrenador. Ahora por ejemplo estamos sin lateral izquierdo. Pero tenemos que mantener el nivel con la plantilla que tenemos, que es de calidad. Son dos jugadores importantes, acostumbrados a jugar estos partidos.

–¿Y hasta cuándo se ve jugando? Su contrato es hasta 2022...

–Yo quiero jugar lo máximo posible, pero el fútbol cambia mucho de año a año. Nadie pensaba en este virus, por ejemplo. Quiero continuar mucho más. Lo primero, que no haya lesiones, pero quiero continuar hasta que tenga 37 ó 38 años... Sería un regalo de Dios terminar la carrera en Sevilla, porque sería terminar a un altísimo nivel. No sé, yo quiero seguir en Europa, pero de aquí a un año puede que esté en Brasil de vuelta.

–De momento está haciendo historia en el Sevilla, como otros brasileños: Renato, Luis Fabiano, Daniel...

–Ya antes de venir al Sevilla ya pensaba en Daniel Alves, Luis Fabiano... Es muy difícil hacer las cosas como ellos, pero lo intento y estoy trabajando para ello.