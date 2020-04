Uno de los aspectos que más preocupan en el caso de los deportistas de élite cuando se da una situación extrema como la que tenemos actualmente por la pandemia de coronavirus es la alimentación. Los futbolistas del Sevilla, sin embargo, según explica el nutricionista del club, Felipe del Valle, están cumpliendo sin excepción todas las pautas dadas por el cuerpo técnico y están demostrando su gran profesionalidad.

"Cada año que pasa más me llama la atención la concienciación del jugador. No tiene nada que ver el jugador de hace 10 años con el de ahora. El conocimiento que tienen de gastronomía, de qué es lo saludable, de técnicas de cocinar, etc. Es totalmente diferente y son conocedores de la importancia que tiene la nutrición en su rendimiento. Hasta que uno no es consciente por uno mismo, no lo aplica. El grupo es fantástico, súperprofesional, acatan todo sin nada que objetar. Estamos en contacto continuo, me mandan fotos de lo que cocina, más allá de lo que hemos facilitado. Es de quitarse el sombrero de la dedicación y profesionalidad de todos y cada uno de nuestros jugadores", explica Del Valle en una entrevista distribuida por los medios del club.

"Les hicimos llegar unas recomendaciones adaptadas a esta situación, sobre qué y cómo comer y sobre cómo hacer la compra y los temas de seguridad e higiene a la hora de hacerlo. Les hemos mandado también como 200 fotos e infografías de ejemplos de comidas, entrantes, ensaladas, carnes, pescados, postres, meriendas, cenas, etc. Así ven la elaboración, que son simples y saludables. También controlamos el peso, con una frecuencia de cada uno o dos días. Tenemos que ser conscientes de que el peso en estas situaciones en que se entrena y come de manera diferente esté cambiando. Prevemos que va a disminuir la masa muscular y va a incrementar el porcentaje graso", añade.

Del Valle advierte que al ser ésta una situación nueva, los profesionales no saben qué se van a encontrar cuando los futbolistas vuelvan. "Es una situación sin precedentes, no hay publicaciones para estudiar, por lo que yo preveo que va a disminuir el músculo y va a aumentar el porcentaje graso, pero eso lo veremos cuando volvamos. Procuramos no dejar nada al azar. Aunque sea una situación novedosa tenemos que intentar perder el hábito lo menos posible. Va a marcar la diferencia el equipo que mejor haya hecho las cosas durante este tiempo".