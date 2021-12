Fernando y Ocampos "están descartados" para la Copa

Julen Lopetegui ha descartado a dos de sus titularísimos para el encuentro de la Copa del Rey. Llama la atención que uno de ellos sea Fernando, dado que está sancionado en la Liga y no podrá jugar el sábado ante el Atlético de Madrid. Ocampos no fue a Bilbao y tampoco irá a Palma de Mallorca. Pero además tiene varios jugadores tocados y prefiere no forzar la máquina ante el cúmulo de lesionados: Jesús Navas, Acuña, Suso, Lamela, En-Nesyri...

El entrenador del Sevilla ha anunciado que hay varios tocados. "Fernando y Ocampos no van a estar y el resto vamos a ver, porque tenían unas molestias algún que otro compañero. Seguramente van a viajar todos y mañana veremos según esas molestias cómo están. Pero tanto Fernando como Ocampos están descartados", ha dicho en su comparecencia previa al partido de este miércoles ante el Andratx.

Sobre los plazos para la vuelta de Acuña, Jesús Navas o En-Nesyri, dado que Suso y Lamela son lesionados de más larga duración, no ha querido dar ninguna pista. "No voy a hacer elucubraciones de cuándo van a llegar, vamos a esperar a que tengan el alta médica y vamos a ver cuándo van a entrenar con nosotros. Una cosa es el alta médica y otra el alta competitiva, las dos cosas no van de la mano", dijo el guipuzcoano, que fue preguntado si ve lógico que Marruecos cite al delantero marroquí en este contexto. "Sí, sí, claro", hga dicho sin dudar.

También ha reconocido que contará con la cantera, pero "no es el día de la cantera". "Valentino está sancionado y no puede venir. Van a venir jugadores del filial y vamos a necesitar de ellos por supuesto, tenemos las bajas que tenemos y van a poder ser importantes en algún momento, pero no porque sea el día de la cantera, es el día del primer equipo y cuando están con nosotros nos ayudan a competir y mañana seguro que así lo harán".