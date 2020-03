Con 80 partidos entre Champions (57) y Europa League (23), Fernando Reges (Brasilia, 27-07-87) tiene más horas de vuelo que ningún integrante de la plantilla, pero no le asusta recuperarse en casa. Es el más beneficiado por el parón porque jugará partidos que sin el coronavirus se habría perdido, aunque lo cambiaría por evitar la situación que se está viviendo. Tiene madera de capitán y acepta el reto lanzando el mensaje en esta peculiar entrevista home to home.

–¿Se le hace raro tanto tiempo en casa, entrenar en casa…?

–Es difícil para todos, pero es un momento bueno para estar con la familia, jugar con los niños, pasar tiempo con tu mujer, reírte con ellos... Se ha dado así y hay que aceptarlo, pero hay que mirar el lado bueno, hay que esperar que esto pase y nosotros también tenemos más tiempo para pensar y para valorar las cosas del día a día.

–Está con su familia aquí, pero imagino que en contacto con sus seres queridos en Brasil…

–Sí, hablo con la familia que tengo allí continuamente. Aquí en España estamos pasando ahora por esto, pero a Brasil también va a llegar y va ser difícil. Creo que va a ser difícil controlarlo allí. Si no respetan lo que el Gobierno va a decir y las medidas que se van a tomar, van a tener muchos contagios.

–Lo cierto es que no podíamos imaginar que íbamos a vivir una situación de alarma mundial.

–Es verdad, ayer hablaba con mi mujer de eso, porque estábamos viendo una serie en la que había una lluvia que tenía una cosa que te mataba. Es una cosa rara lo que estamos viviendo y que nunca pensábamos que se iba a dar.

–Mirándolo egoístamente, a usted le ha venido bien el parón justo ahora para recuperarse.

–Bueno yo no quería que el fútbol se parara, pero sí, me tocó (vino) bien para recuperarme. Es difícil trabajar en casa solo, pero tengo personalizado un trabajo y todos los días lo hago. Hay que hacer las cosas bien. Me ha venido bien, es complicado el parón así, pero para mí ha salido bien. Esperemos que pueda estar recuperado para cuando volvamos.

–El Sevilla ha recordado estos días el derbi que le remontó al Betis en octavos de la Europa League en 2014. Después de ese partido se enfrentó a un Oporto en el que Fernando era una pieza importante.

–Sí, lo recuerdo. Nosotros jugamos muy bien en la ida. Ganamos 1-0, pero merecimos más, tuvimos muchas oportunidades. En la vuelta yo no jugué por mi expulsión, pero el Sevilla hizo un partidazo. Madre mía, 3-0 en 15 minutos, nos arrasó… Era un gran equipo y se demostraría porque ganó el título y los siguientes.

–Ni podía imaginar entonces que acabaría aquí.

–La verdad es que yo le tenía un cariño muy grande ya entonces al Sevilla. Ahí habían jugado jugadores brasileños como Luis Fabiano, Renato, Daniel Alves... Eran jugadores muy queridos por nosotros. Mirábamos mucho al Sevilla, a esa plantilla, con Kanouté… siempre tenía un gran equipo. Después para mí fue una alegría poder venir. Me tratan muy bien. Las personas aquí son muy calientes, como en Brasil y me adapté muy rápido.

–Están terceros, con sólo los grandes por delante, y con una plantilla prácticamente nueva.

–No es fácil con tantos cambios de jugadores. Nosotros estamos muy bien, terceros y fuertes. Con altibajos, sí, pero es normal. Ojalá podamos llegar al final de temporada ahí. Creo que es muy difícil porque hay equipos con mucha calidad. El Atlético tiene una gran plantilla, la Real Sociedad, el Valencia… el Getafe está haciendo las cosas muy bien. Nosotros vamos a ir a muerte y nuestro objetivo es jugar la Champions.

–Para un equipo con tanto potencial ofensivo, laterales como Jesús Navas y Reguilón, extremos goleadores como Ocampos… un medio de cierre es primordial. ¿Se considera una de las claves de este Sevilla?

–Somos todos un equipo y tiene que haber de todo. Para que un equipo sea fuerte debe haber buenos delanteros, pero también necesita que jugadores como yo defensivamente equilibren el equipo. A veces la afición no lo ve, como otras cosas, pero es importante.

–También ha cambiado algo su posición y su rol en el equipo en los últimos partidos.

–Sí, con Nemanja (Gudelj) ahí, de 6… Yo ha jugado más adelantado y podía llegar más arriba, jugar más en otros zonas, como de 8. Es una posición diferente, pero me he adaptado bien.

–¿Ha podido ello influir en su lesión? Al cambiar de terreno y de rol se sobrecarga otro tipo de musculatura…

–Sí, es así. Cambias algo la musculatura que trabajas, pero son cosas que pueden pasar, es fútbol. No podemos pensar en eso, es el oficio del futbolista. También he jugado muchos partidos y yo cuando juego, voy con todo.

–¿Con 80 partidos en Europa ve al Sevilla con empaque para asentarse en la Champions y ser un equipo referencia?

–No es fácil, pero creo que sí. Primero tenemos que hacer algo grande en la Europa League. Tenemos una plantilla con jugadores con mucha calidad, pero hay un partido difícil contra la Roma y hay que ir paso a paso. Pero nuestro objetivo es estar en la final y estar entre los cuatro primeros en la Liga. Los directivos quieren que estemos ahí en el futuro, pero hay 11 finales que nosotros tenemos que ganar y habrá una exigencia máxima en cuanto todo esto empiece.

–Tiene pinta de que nos iremos a julio…

–Madre mía, qué calor. Recuerdo el partido contra el Celta en casa al principio de Liga. No sé lo que va a pasar. Es una locura, tendremos que jugar de noche, no se puede jugar con 38 ó 39 grados.

–Con la marcha de Carriço, la situación de Banega… el Sevilla va a necesitar un líder, un capitán. ¿Está preparado? ¿Acepta el reto?

–Todo equipo necesita un líder, está claro. Banega se va a ir, Carriço se ha ido ya y él conocía muchísimo cómo es el Sevilla y cómo pelea. Si deciden o me piden que yo lo sea, voy a intentar hacerlo bien. Estoy preparado, fui capitán en el Oporto y también lo fui en Galatasaray. He pasado por eso y estaría encantado.