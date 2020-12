Dos cosas le dieron al Sevilla en la segunda mitad mayor aire ante un Getafe que plantó el autobús en su campo. Una fue la entrada en escena de Koundé para ser uno más en ataque y otra la aportación de Óliver Torres, que tuvo uno de esos días en los que demuestra tener la mente clara, justo lo que le falta muchas veces a este Sevilla sin Banega.

Bono Dio un susto en una salida en la que blocó a la segunda.

Aleix Vidal No es Jesús Navas, pero aún le queda para dar su nivel. O al menos que se acerque al que dio en su día.

Koundé Clave en el balón que sacó en la raya y clave en ese paso adelante que sirvió para generar superioridad numérica.

Diego Carlos Partido cómodo. El primer delantero del Getafe estaba muy lejos.

Acuña Tardó en soltarse, como con miedo a que en una arrancada se le reprodujese la lesión, pero acabó bien el partido.

Fernando Pudo hacer penalti en un forcejeo con Arambarri que hubiera arruinado la tarde, aunque la verdad que fue la única opción del Getafe.

Joan Jordán Mucho ir y venir y sensacional golpeo en esa falta al larguero.

Rakitic No está y ya es demasiado tiempo. El problema no es que no sea Banega; el problema es que no es ni Rakitic.

Suso Mucho más cómodo cuando el equipo jugó por dentro. Ahí sacó el balón del gol.

Ocampos Le costó encontrar su juego. Pocos espacios entre líneas los que dejó el Getafe.

En-Nesyri Era difícil pillarle la espalda a la zaga azulona.

Óliver Torres Dio pausa y eligió bien el pase, por fuera y por dentro.

De Jong No tuvo su fútbol y aparte estuvo muy poco tiempo, primero con En-Nesyri y luego solo.

Gudelj Reforzó la zona central.

Óscar Rodríguez Tuvo el balón.