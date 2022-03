Gudelj: “Soñamos con ganar la Liga, pero somos realistas”

El Sevilla no se obsesiona con la lucha con el Real Madrid por el título de Liga, pero es una posibilidad real. Una muestra muy ilustrativa de cómo lo afronta la plantilla es la reflexión de Nemanja Gudelj en los medios oficiales del club, en los que compareció el jugador serbio. “Sueño y soñamos con ganar LaLiga, pero tenemos que ser realistas. Hay equipos muy buenos, pero tenemos que jugar en casa también contra el Real Madrid. Pero nuestro objetivo es entrar en Champions otra vez. Vamos bien de momento y tenemos el foco ahí. Vamos partido a partido y más adelante veremos si podemos jugar para más”, indicó el polivalente futbolista, que jugó cuarenta y cinco minutos en el pasado derbi ante el Betis, desempeñándose en el centro de la defensa tras la lesión de Diego Carlos.

Gudelj ofreció sus sensaciones en un partido que no deja indiferente a nadie. “Directamente en el campo ya entras enchufado. No era un partido fácil, el nivel era muy alto y hay partidos que son fáciles para entrar, pero éste no lo era. Todos los que entraron, de todos modos, hicieron un trabajo muy, muy bueno”.

El internacional serbio se confesó impactado por el calor que ofrecieron los sevillistas y el apoyo de la afición en el recibimiento al equipo. “Me puse a grabar desde el autobús. Yo pensaba que era imposible que fuese más que el día que fuimos a jugar al campo del Betis; pero sí, fue más. Increíble. Ya desde por la mañana se empezaba a oír ruidos, estando concentrados y en la activación se oía todo”, recordó.

Gudelj también explicó cómo fue la celebración del triunfo. “Con alegría, era una fiesta, tenía los pelos de punta... Estar ahí en el campo ganando un derbi con tus aficionados es algo increíble. Ojalá pudiera vivirlo muchas más veces. Teníamos muchas ganas de ese partido, por lo de antes y porque jugábamos en casa y estábamos mirando hacia seguir ganando en nuestro estadio. El míster estaba muy orgulloso del equipo”.

Por último, al jugador se le recordó su trayectoria en el Sevilla “El viernes hacemos el partido número 100 y con tres puntitos estaría perfecto. Me falta un golito, que he marcado siempre menos aquí en el Sevilla, incluso en Portugal, que jugaba en la misma posición que aquí, cuando no juego de central. De ocho es verdad que jugaba más liberado”.