Isaac, Maradona, Sergio Ramos, Jesús Navas..., un repaso a los nombres propios

Durante más de 75 años como socios del Sevilla FC, tanto Domingo Muñoz González, socio número 1 del club nervionense, con más de 77 años de antigüedad, como Julián Hernández Naranjo, el número 2, tras más de 76 años abonándose a la entidad de sus amores, han tenido la oportunidad de vivir mil y una vicisitudes, también con los futbolistas del primer equipo. Algunos de estos protagonistas lo son sencillamente porque viven en la época actual, otros ya no están, incluso fallecieron y tuvieron un paso efímero por el Sevilla, pero igualmente dejaron su marca en este periplo tanto a los dos protagonistas como al resto de los aficionados.

-Hablemos de jugadores.

Julián: A mí de los años que yo llevó viendo al Sevilla, ha habido jugadores que me han causado un impacto muy grande. Empezamos por la portería. Busto, eso era punto y aparte, un fuera de serie. El Sevilla ha tenido muy buenos porteros, Buyo, Unzué, a SuperPaco. Palop, uno de los números 1. ("Se olvida usted de Bono", le recuerda el hijo de Domingo). Sí, es verdad. Pero hay uno que me marcó una barbaridad, Mut. Era un futbolista que venía de hacer la mili en Ceuta. Era un gato, 8 temporadas se llevó de titular desde el 59 al 67. Impresionante.

En la defensa ha habido uno que ha estado por encima de todos. Marcelo Campanal. Un atleta y un futbolista que, si iban todos al ataque, él se quedaba solo atrás. Con él había de sobra tranquilidad. Después, Javi Navarro, Escudé o Antonio Álvarez, era la exquisitez jugando al fútbol. Ahora resulta que el Sevilla trae jugadores nuevos que no los ponen hasta que se adapten, en aquella época te sacó a Pepín, a Enrique de Coria y a su hermano Manolillo "el de las Vacas". Esa gente no necesitaba pruebas, directos al equipo. Y triunfaron todos.

¿Medios? Rui Sosa, Achucarro, Bengoechea, Francisco, Montero. Pero el que más me ha impactado ha sido Renato, para mí ha sido el mejor centrocampista que ha tenido el Sevilla. Lo tenía todo. Lo mismo jugaba defendiendo que atacando. También metía muchos goles, cruzaba el balón milimétricamente de un lado a otro, y llevaba a todo el equipo para delante.

Delanteros empiezo por Biri Biri. Me recuerda mucho a él Vinícius, tienen la misma velocidad. Pero Biri Biri no sabía regatear con el balón parado, lo hacía en marcha. No había quien lo cogiera. Ahora como Juanito Arza ninguno. Al “Niño de Oro”, como lo bautizó su entrenador O’Connell se lo quisieron llevar a Argentina después de un partido contra San Lorenzo. 5-5.

Suker, siempre estaba en su sitio también, la habilidad que tenía para marcar goles de todas formas.

Luis Fabiano, el primer año lo quisieron echar porque no daba pie con bola, y el segundo año se salía del campo de cómo jugaba. Y la dupla que formó con Kanouté, que decían que habían traído a uno muy viejo.

Domingo: Para mí la época más bonita del Sevilla fue con esa delantera. Marcaban los tiempos y cómo se movían. También me gustaba un delantero que tenía el Sevilla, un ratoncito.

J: Ben Yedder.

-No han mencionado a Diego Armando Maradona.

D: Maradona fue un negocio. El Sevilla no perdió mucho dinero, porque fue un éxito traerlo. Hizo buenos partidos, era un espectáculo, pero fue un negocio.

J: El jugueteo de traérselo para acá. Fue un acicate para el Sevilla. Entonces estaba Simeone, y le dijo que le iba a ayudar en todo lo que pudiera. Pero Simeone lo único que sabía hacer era correr.

-¿Ilusiona Isaac Romero?

D: De Romero todavía es muy pronto. Los periodistas, ¿qué saben hasta dónde va a llegar?

J: Va a por todas. Tiene movilidad, un delantero centro tiene que tener movilidad, no le cogen el sitio. Para fichaje bueno bueno, que no has dicho, es el del Madrid. Mariano, uff, cómo se peina el tío.

D: ¿Te gusta el peinado no? ¿Tú que lo vas a imitar? Que se lleve el tío el dinero que se lleva sin hacer nada es una vergüenza.

-Siguiendo con la plantilla actual. ¿Qué piensan de la vuelta de Sergio Ramos?

J: El mejor central que tiene ahora mismo el Sevilla es Badé. Sergio Ramos hace partidos buenos, pero marcan muchos goles por su culpa. Con 37 años las facultades no son las mismas para un defensa.

D: Lo único que puede hacer Ramos es animar a los muchachos y enseñarles.

-Jesús Navas se está apagando…

J: Ha dado buen rendimiento en algunos partidos esta temporada. Lo mejor que tenía era la velocidad, pero la está perdiendo.

D: Y como centra ese muchacho no lo hace nadie.