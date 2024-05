La emoción de Joan Jordán y su mujer en la despedida de Óliver Torres del Sevilla

Se marcha del Sevilla un futbolista que ha dejado una huella imborrable. A nivel humano, Óliver Torres siempre será recordado en la entidad hispalense, donde alcanzó una plena madurez y llegó a convertirse en un hombre muy importante en el vestuario nervionense. Por motivo de vacaciones, no acudió ninguno de sus compañeros a la despedida en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán... excepto su gran amigo Joan Jordán.

El centrocampista catalán, que precisamente ha estado con su selección autonómica disputando un amistoso a principios de la semana, acudió por sorpresa al acto. Un gesto que Óliver Torres agradeció públicamente al ser preguntado por él: "Para hablar de Joan no soy objetivo. Tengo una conexión especial con él. Tiene una mentalidad y una familia increíble que lo apoya. Aparte de las dos copas, me llevo un amigo, que en el mundo en el que vivimos no es fácil. Estoy orgulloso de cómo es él en el día a día. Pocas veces se lo digo, pero en la fuerza mental, eres un ejemplo para mí. En momentos de caída que he tenido, ha sido un referente para mí".

La emoción de Jordán y su mujer

Desde que llegó Óliver Torres al antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán, las emociones han estado a flor de piel. Acompañado de su familia y amigos, entró por el museo del estadio y, nada más saludar a Joan Jordán con un claro gesto de sorpresa, este y su mujer no pudieron contenerse las lágrimas. Han sido vecinos, compañeros y amigos. Han compartido cinco años de su vida y, sin duda, se han apoyado mutuamente en los peores momentos.

También han celebrado juntos. Todo ello escenificado en una estampa, una imagen, que define lo que significa Óliver Torres para la familia de Joan Jordán... y viceversa.

Sobre los malos momentos también ha querido hablar el centrocampista de Navalmoral de la Mata, refiriéndose al catalán: "Para mí representa lo que es la vida. Pasas por buenos momentos y pasas por los peores pero nunca te dejas, siempre lo intentas. Es el primero que llega a entrenar, es el que más se cuida y entrena como nadie. El único que puede cambiar la situación es él".

