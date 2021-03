Joan Jordán coge galones en el Sevilla

En el último partido liguero, el Valladolid-Sevilla, se escenificó una realidad cada vez más palpable en la plantilla que tiene a sus órdenes Julen Lopetegui: el creciente predicamento de Joan Jordán. El centrocampista catalán, en su segunda temporada como sevillista, ha cogido los galones que estaba pidiendo por su importancia creciente en el juego. Y fue en la segunda parte del partido en el estadio José Zorrilla cuando Joan Jordán se pudo poner por primera vez el brazalete de capitán, ese símbolo de su jerarquía.

El contexto ayudó a ello, claro. Los capitanes del Sevilla esta temporada son Jesús Navas, Rakitic, Vaclík y Escudero. El Lopetegui decidió dejar en el banquillo al suizo-croata de partida y quitó en el descanso al palaciego, mientras que el meta y el lateral no estaban en el once tampoco. Fernando, otro futbolista con un gran predicamento dentro y fuera del campo y que también ha portado el brazalete ya alguna vez de forma interina, no estaba convocado siquiera.

El hecho fue que Jesús Navas se quitó en el vestuario el brazalete que había portado de inicio y entre los que había en el equipo que iba a salir al campo en el segundo tiempo en busca de la remontada el más idóneo era Joan Jordán.

Lo curioso es que Joan Jordán no sólo metió el hombro como es habitual en su juego en pro del colectivo, sino que fue capaz de reconvenir a una institución en el Sevilla como Rakitic cuando éste, ya en el campo en el tramo final del partido, le estaba reclamando una decisión errónea de Estrada Fernández. Uno de sus auxiliares levantó el banderín por presunto fuera de juego, pero la jugada venía de un fuera de banda y era claramente un error. El árbitro se corrigió, pero le dio el balón al Valladolid de nuevo, porque cuando paró el juego para rectificarse lo llevaba un futbolista local.

El reglamento dictaba que el balón debía ser para el Valladolid, por mucho que reclamara Rakitic. Y Joan Jordán intervino, lo apartó de Estrada y le dijo que no protestara más, que a jugar para no perder más tiempo.

Joan Jordán ha ido creciendo desde su llegada del Eibar en el verano de 2019 y actualmente es difícil imaginar al Sevilla sin su 8 titular. Por juego, con y sin balón, y por trabajo. Y ahora también por galones.

El centrocampista catalán es el segundo futbolista del Sevilla que ha participado en más partidos en total esta temporada, 41, por los 42 de En-Nesyri. Sólo se ha perdido tres encuentros, y los tres por sanción, dos en Liga y uno en Champions. Y es el sexto futbolista de la plantilla en minutos acumulados. Son datos que ilustran sobre su importancia en el equipo.